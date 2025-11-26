Galaxy A77 現身手機跑分庫 A73推出兩年後系列回歸！

根據最新消息，Samsung似乎正準備重啟沉寂已久的 Galaxy A7x 系列手機。繼 2022 年推出 Galaxy A73 後，該系列後繼機型的消息一直未有下文，直至近日一款型號為 Galaxy A77 的原型機出現在 Geekbench 線上資料庫中，才確認了該系列即將回歸。

Galaxy A77傳聞規格 定位入門

資料庫資訊顯示，這款 Galaxy A77 原型機配備了 8GB RAM，並預載了尚未正式發布的 Android 16 作業系統。搭載與 Samsung Exynos 2400 及 2400e 屬於同一系列的處理器，但從核心時脈配置來看，其定位明顯較為入門。