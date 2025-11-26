Galaxy A77 現身手機跑分庫 A73推出兩年後系列回歸！

根據最新消息，Samsung似乎正準備重啟沉寂已久的 Galaxy A7x 系列手機。繼 2022 年推出 Galaxy A73 後，該系列後繼機型的消息一直未有下文，直至近日一款型號為 Galaxy A77 的原型機出現在 Geekbench 線上資料庫中，才確認了該系列即將回歸。
Galaxy A77傳聞規格 定位入門
資料庫資訊顯示，這款 Galaxy A77 原型機配備了 8GB RAM，並預載了尚未正式發布的 Android 16 作業系統。搭載與 Samsung Exynos 2400 及 2400e 屬於同一系列的處理器，但從核心時脈配置來看，其定位明顯較為入門。
這款晶片採用了十核心設計，與 Exynos 2400 系列相同，但具體配置有所不同，包別包含三個最高時脈 2.78GHz 的 Prime 核心、三個最高時脈 2.3GHz 的效能核心，以及四個最高時脈 1.82GHz 的節能核心。相比 Exynos 2400 及 2400e，所有核心的運行時脈均有所降低，正好符合其中高階產品的市場定位。
業內猜測，這很可能是一款採用次級規格的 Exynos 2400 系列晶片，SAMSUNG 透過調整時脈配置，將其運用於定位較低的機型，此舉既能有效利用現有技術資源，也能為中階市場帶來更強大的性能選擇。
目前關於 Galaxy A77 的其他詳細規格尚未公開，但若按照過往產品發佈節奏，它很可能會與同期出現在 Geekbench 資料庫的 Galaxy A57 一同於明年三月正式亮相。在未來數月，預計將有更多關於這款新機的資訊陸續曝光。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載