Galaxy AI即將登陸全新Galaxy Watch　增強健康運動功能

深入健康數據

加入了Galaxy AI的Samsung Health應用程式，將提供全新的健康功能，帶來更全面的健康洞察資訊。例如能量值（Energy Score）綜合個人健康指標並作出分析，包括平均睡眠時長及規律、就寢/起床時間規律、睡眠時間、日間活動量、睡眠心率和心率變異性，更準確地了解用戶的日常狀況；保健提示（Wellness Tips）提供健康洞察、鼓勵信息及指導，幫助用戶實現個人健康目標。

睡眠洞察（Sleep Insights）的新增指標將為用戶提供更詳細和準確的睡眠質量分析，包括睡眠狀態下的身體動作、入睡所需時間、睡眠心率和呼吸速率，連同現有指標如打鼻鼾時段、血氧水平和睡眠周期等，覆蓋全面健康信息。