Galaxy AI即將登陸全新Galaxy Watch　增強健康運動功能

Samsung持續為更多裝置引入Galaxy AI，現將Galaxy AI引入Galaxy Watch，增強一系列健康功能，結合裝置AI和Samsung Health應用程式，提供更多新用法。
深入健康數據
加入了Galaxy AI的Samsung Health應用程式，將提供全新的健康功能，帶來更全面的健康洞察資訊。例如能量值（Energy Score）綜合個人健康指標並作出分析，包括平均睡眠時長及規律、就寢/起床時間規律、睡眠時間、日間活動量、睡眠心率和心率變異性，更準確地了解用戶的日常狀況；保健提示（Wellness Tips）提供健康洞察、鼓勵信息及指導，幫助用戶實現個人健康目標。
睡眠洞察（Sleep Insights）的新增指標將為用戶提供更詳細和準確的睡眠質量分析，包括睡眠狀態下的身體動作、入睡所需時間、睡眠心率和呼吸速率，連同現有指標如打鼻鼾時段、血氧水平和睡眠周期等，覆蓋全面健康信息。
長跑單車新數值
運動亦將提供更詳細深入的數據，包括帶氧閾值（Aerobic Threshold）及無氧閾值（Anaerobic Threshold）心率區間，透過即時分析表現，更高效地支援長跑訓練。單車騎行10分鐘，便可得出其臨界功率（Functional Threshold Power），配合使用基於AI數據分析的個人化功率指數來進行專業訓練。
健身追蹤工具設有新的鍛煉組合（Workout Routine）功能，集合多種訓練項目進行個人化鍛煉，無縫連接各項為用戶個人目標來制定的訓練。當跑步或騎單車時，亦可使用競賽（Race）功能，比較目前及過去在相同路線上的表現。
6月推Beta測試
這些嶄新功能將透過在今年稍後推出、搭載One UI 6 Watch作業系統的新一代Galaxy Watch系列中面世，部分Galaxy Watch用戶亦將於6月起獲邀參與Beta測試計劃。