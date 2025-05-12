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科技
2025-05-12 16:00:00

Galaxy G Fold三摺有望年底上市　韓曝首輪產量會係呢個數

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Galaxy G Fold三摺有望年底上市　韓曝首輪產量會係呢個數！

Galaxy G Fold三摺有望年底上市　韓曝首輪產量會係呢個數！

傳聞稱為Galaxy G Fold的三星三摺屏手機，雖早前曾有傳未必能趕及今年面世說法，但據韓媒最新消息透露，品牌似乎打算下月量產三摺屏面板、最快七月開始備貨，仍有望可於年底上市。

Galaxy G Fold最快下月開始量產

爆料人@Jukanlosreve引述韓媒資訊，指當地業內人士透露，三星顯示最快將於下月，開始量產暫稱為 Galaxy G Fold三摺屏手機所用可摺疊螢幕面板。

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爆料人@Jukanlosreve引述韓媒資訊，指當地業內人士透露，三星顯示最快將於下月，開始量產暫稱為 Galaxy G Fold三摺屏手機所用可摺疊螢幕面板。

爆料人@Jukanlosreve引述韓媒資訊，指當地業內人士透露，三星顯示最快將於下月，開始量產暫稱為 Galaxy G Fold三摺屏手機所用可摺疊螢幕面板。

報道指三星最快會在七月開始備貨Galaxy G Fold手機，以準備在今年下半年開售。文中提到G Fold首輪產品將在20萬至30萬部間，再接市場反應調整產量。

韓媒推斷Galaxy G Fold價格，將接近或高於全球首款三摺屏手機華為Mate XT；考慮到面向最高端市場；後者在市場上獲得空前成功，簡接鼓勵其他品牌跟進。

Mobile Magazine短評：考慮到盛傳Apple會在明年正式加入摺屏手機市場、且同樣走超高端路線，故今年三星為進一步鞏固摺屏優勢，加急發表新作亦合預期。

資料來源：X（@Jukanlosreve）、Hankooki（韓國）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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