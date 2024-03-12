Galaxy M15 5G搶閘曝光 三星海外官網規格全披露

早前曾在網絡流傳三星(Samsung)入門手機新作 Galaxy M15 5G，已在三星海外官網搶先披露完整外觀跟規格詳情，只差裝置價格跟發售日期尚待公佈。

Galaxy M15 5G已在三星海外官網搶先披露完整外觀跟規格詳情，只差裝置價格跟發售日期

三星中東官網公佈規格表 本文刊登時已能在三星中東地區官網 Galaxy M15 5G 產品專頁，找到這款入門 5G 手機的產品介紹以及規格詳情。據透露 Galaxy M15 將提供深藍、淺藍以及灰色款選擇，現時僅具備 4+128 儲存配置，價格跟發售日期就有待進一步資訊。現階段未知 Galaxy M15 5G 會否引入香港，但即使未有港行版本，從前代 Galaxy M14 5G 供應來看，似乎亦不難在本地街場找到平行進口貨源。

