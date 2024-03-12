Galaxy M15 5G搶閘曝光 三星海外官網規格全披露

早前曾在網絡流傳三星(Samsung)入門手機新作 Galaxy M15 5G，已在三星海外官網搶先披露完整外觀跟規格詳情，只差裝置價格跟發售日期尚待公佈。
三星中東官網公佈規格表
本文刊登時已能在三星中東地區官網 Galaxy M15 5G 產品專頁，找到這款入門 5G 手機的產品介紹以及規格詳情。據透露 Galaxy M15 將提供深藍、淺藍以及灰色款選擇，現時僅具備 4+128 儲存配置，價格跟發售日期就有待進一步資訊。現階段未知 Galaxy M15 5G 會否引入香港，但即使未有港行版本，從前代 Galaxy M14 5G 供應來看，似乎亦不難在本地街場找到平行進口貨源。
從三星中東官網 Galaxy M15 5G 公佈規格表，得知手機將配備 6.5 吋 FHD+ 解像 90Hz 更新率 sAMOLED 水滴屏，機身 76.8mm 寬度、217g 重量在大屏裝置中頗具份量，不過就擁有 6,000mAh 電池。運算部份 M15 規格表標示為 8 核 2.2GHz 處理器（有傳為天璣6100+），除內置儲存裝置又支援 MicroSD 擴充，攝影方面手機則具備 50MP 主鏡、5MP 廣角跟 2MP 微距組成三攝像模組。
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