Galaxy M36官網現身 規格搭載Exynos 1380晶片有驚喜

這款被視為「大電量版A36」的機型，卻因處理器配置意外引發熱議，它並未沿用前代套路，而是搭載與A55同級的Exynos 1380晶片，性能躍升令人驚喜。

據Geekbench資料顯示，Galaxy M36將配備6GB RAM，並預載基於Android 15深度定制的One UI 7系統，成為 SAMSUNG 首批預裝新系統的機種之一。值得留意的是，其單核1016分、多核2856分的跑分成績，較上代M35的Exynos 1380有明顯提升，遊戲與多工表現值得期待。

Galaxy M36或在5月底前亮相

按照 Samsung M系列慣例，Galaxy M36 極可能由 Amazon印度獨家首發。目前該機已通過 Bluetooth SIG 認證及印度BIS審核，考慮到前代M35於去年5月底登場，外界推測新機有機會在本月底前正式亮相。