Galaxy Ring智能指環鈦金物料製作　7天續航24小時健康監測

Samsung Unpacked其中一個發布產品是期待已久的Galaxy Ring，品牌首款智能指環終於正式登場。透過Samsung研發的感應器技術，以最細少輕巧的設計了解個人身體狀況。建議長時間使用，續航力長達一星期，更用上Grade 5鈦合金材質製作，售價$399美金無需訂閱，香港售價未有公布。
24小時監測睡眠運動
Galaxy Ring提供鈦金黑、鈦金銀以及鈦金色3種顏色選擇，適用於全天候24小時健康監測。重量輕巧，設有9個大小適合不同人士尺寸，僅重2.3克至3.0克，採用獨特凹凸設計，10ATM的抗水性能及Grade 5鈦合金材質，長時間佩戴亦倍感舒適。長達7天的續航力，透明充電盒配備LED燈光，能夠顯示充電狀態。
Galaxy Ring設有3個感應器，根據個人的需要進行定制，所有數據和洞察均會整合在Samsung Health應用程式當中，無需訂閱。提供睡眠分析及強大的睡眠AI演算法，除了睡眠評分及鼻鼾分析外，全新的睡眠指標如睡眠狀態下的身體動作、入睡所需時間、睡眠心率和呼吸速率，提供詳細準確的睡眠質素分析。透過追蹤夜間的皮膚溫度，用戶亦能夠作月經週期追蹤。
健康數據變實用建議
單看健康數據沒有意義，但Galaxy AI能生成、包含各種健康指標的詳細健康報告，轉成全新能量得分（Energy Score），提高健康意識，並透過根據當時身體狀況所生成的建議，改善日常生活作息。
評分通過評估用戶在身體和心理上的4個重要因素來計算，包括睡眠、活動、睡眠心率和心率變異性。根據全面的數據和個人興趣所生成的健康提示，接收個人化訊息並提供健康目標。
Galaxy智能手機互聯
Galaxy Ring支援日常健康監測，心率提醒功能可了解心臟健康狀況，並在心率過高或過低時通過Samsung Health應用程式即時接收通知，同時亦有每分鐘的心率、起始時間及持續時間等詳細資訊。亦支援運動檢測功能，能夠自動追蹤步行及跑步，活動提醒功能會作每日健身提示。
透過不同手勢如捏合手指兩下，即可如智能手錶等操控Galaxy智能手機拍照或關閉鬧鐘；或以Samsung Find上的Find My Ring功能，透過手機尋找Galaxy Ring的位置。