Galaxy Ring智能指環鈦金物料製作　7天續航24小時健康監測

Samsung Unpacked其中一個發布產品是期待已久的Galaxy Ring，品牌首款智能指環終於正式登場。透過Samsung研發的感應器技術，以最細少輕巧的設計了解個人身體狀況。建議長時間使用，續航力長達一星期，更用上Grade 5鈦合金材質製作，售價$399美金無需訂閱，香港售價未有公布。

24小時監測睡眠運動

Galaxy Ring提供鈦金黑、鈦金銀以及鈦金色3種顏色選擇，適用於全天候24小時健康監測。重量輕巧，設有9個大小適合不同人士尺寸，僅重2.3克至3.0克，採用獨特凹凸設計，10ATM的抗水性能及Grade 5鈦合金材質，長時間佩戴亦倍感舒適。長達7天的續航力，透明充電盒配備LED燈光，能夠顯示充電狀態。

Galaxy Ring設有3個感應器，根據個人的需要進行定制，所有數據和洞察均會整合在Samsung Health應用程式當中，無需訂閱。提供睡眠分析及強大的睡眠AI演算法，除了睡眠評分及鼻鼾分析外，全新的睡眠指標如睡眠狀態下的身體動作、入睡所需時間、睡眠心率和呼吸速率，提供詳細準確的睡眠質素分析。透過追蹤夜間的皮膚溫度，用戶亦能夠作月經週期追蹤。