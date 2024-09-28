Galaxy S24 FE 發佈！ 自家晶片配備6.7吋大屏 支援 Galaxy AI

雖未舉行 Galaxy Unpacked 發佈會，不過 Samsung 日前就一口氣推出多款新品，包括次旗艦 5G 手機新作 Galaxy S24 FE。一如預期裝置採用自家 Exynos 2400e 晶片組，配備 6.7 吋大屏及支援 Galaxy AI 等應用。
Galaxy S24 FE提供5款顏色選擇
據三星全球公佈新聞稿資訊，Galaxy S24 FE 將提供石墨、薄荷、灰、藍及黃色款選擇，儲存配置方面就具備標配 8+128、8+256 跟 8+512 三種型號，部份地區未必提供頂配 512GB 機型。價格方面，Galaaxy S24 FE 海外售價將由 650 美元（約港幣 $5,060）起，預計 10 月 3 日起在不同地區開賣。考慮到今日（9 月 27 日）三星將在港舉行新品發佈會，屆時或有機會一睹裝置實機。
機身規格方面，採用 6.7 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 Dynamic AMOLED 2X 螢幕的 Galaxy S24 FE，運算部份採用 Cortex-X4 主核時脈較低的 Exynos 2400e 晶片組，內置 4,700mAh 電池而機身重量為 213g、寬度 77.3mm 屬常見大屏手機體積。攝影部份裝置採用由 50MP F1.8 OIS 主鏡、8MP 3X OIS 長焦及 12MP 廣角組成三攝像模組，另外手機亦預載多項招牌 Galaxy AI 應用。
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