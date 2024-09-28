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科技
2024-09-28 10:00:00

Galaxy S24 FE 發佈！ 自家晶片配備6.7吋大屏 支援 Galaxy AI

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Galaxy S24 FE 發佈！ 自家晶片配備6.7吋大屏 支援 Galaxy AI

Galaxy S24 FE 發佈！ 自家晶片配備6.7吋大屏 支援 Galaxy AI

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雖未舉行 Galaxy Unpacked 發佈會，不過 Samsung 日前就一口氣推出多款新品，包括次旗艦 5G 手機新作 Galaxy S24 FE。一如預期裝置採用自家 Exynos 2400e 晶片組，配備 6.7 吋大屏及支援 Galaxy AI 等應用。

Galaxy S24 FE提供5款顏色選擇

據三星全球公佈新聞稿資訊，Galaxy S24 FE 將提供石墨、薄荷、灰、藍及黃色款選擇，儲存配置方面就具備標配 8+128、8+256 跟 8+512 三種型號，部份地區未必提供頂配 512GB 機型。價格方面，Galaaxy S24 FE 海外售價將由 650 美元（約港幣 $5,060）起，預計 10 月 3 日起在不同地區開賣。考慮到今日（9 月 27 日）三星將在港舉行新品發佈會，屆時或有機會一睹裝置實機。

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機身規格方面，採用 6.7 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 Dynamic AMOLED 2X 螢幕的 Galaxy S24 FE，運算部份採用 Cortex-X4 主核時脈較低的 Exynos 2400e 晶片組，內置 4,700mAh 電池而機身重量為 213g、寬度 77.3mm 屬常見大屏手機體積。

機身規格方面，採用 6.7 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 Dynamic AMOLED 2X 螢幕的 Galaxy S24 FE，運算部份採用 Cortex-X4 主核時脈較低的 Exynos 2400e 晶片組，內置 4,700mAh 電池而機身重量為 213g、寬度 77.3mm 屬常見大屏手機體積。

機身規格方面，採用 6.7 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 Dynamic AMOLED 2X 螢幕的 Galaxy S24 FE，運算部份採用 Cortex-X4 主核時脈較低的 Exynos 2400e 晶片組，內置 4,700mAh 電池而機身重量為 213g、寬度 77.3mm 屬常見大屏手機體積。攝影部份裝置採用由 50MP F1.8 OIS 主鏡、8MP 3X OIS 長焦及 12MP 廣角組成三攝像模組，另外手機亦預載多項招牌 Galaxy AI 應用。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

 