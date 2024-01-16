Galaxy S24 Ultra規格｜新潛望長鏡焦距減 感光元件大升級

星期四（1 月 18 日）將發表的Samsung重點手機 Galaxy S24 系列，其中頂配機型 Galaxy S24 Ultra 除傳聞換上平面螢幕外，機背鏡頭組亦似乎會有不少改動。當中有傳最重要規格改動，是新潛望長鏡焦距減由10x減至5x，感光元件大升級下，料相片質素會提升。

Galaxy S24 Ultra相片質素料升級 據爆料達人 Ice Universe 在其 X 帳號發言，指Sansung重點手機 Galaxy S24 Ultra 在遠攝部份，將由已沿用三年的 10x 焦距潛望長焦鏡，換成 5x 焦距潛望長焦攝像模組，同時採用的感光元件亦同樣予以升級。字面上 S24 Ultra 的光學變焦能力似乎有所縮減，不過據爆料人流出資訊顯示，Galaxy S24 Ultra的長焦拍攝輸出相片卻有明顯提升。