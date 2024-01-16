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科技
2024-01-16 10:38:00

Galaxy S24 Ultra規格｜新潛望長鏡焦距減 感光元件大升級

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Galaxy S24 Ultra規格｜新潛望長鏡焦距減 感光元件大升級

Galaxy S24 Ultra規格｜新潛望長鏡焦距減 感光元件大升級

星期四（1 月 18 日）將發表的Samsung重點手機 Galaxy S24 系列，其中頂配機型 Galaxy S24 Ultra 除傳聞換上平面螢幕外，機背鏡頭組亦似乎會有不少改動。當中有傳最重要規格改動，是新潛望長鏡焦距減由10x減至5x，感光元件大升級下，料相片質素會提升。

Samsung Galaxy S24 Ultra有傳配焦距潛望長焦攝像模組 Samsung Galaxy S24 Ultra輸出相片表現明顯優於前代款式 Samsung Galaxy S24 Ultra相片細節予以保留，同時訊噪抑制處理亦非常優秀 Samsung Galaxy S24 Ultra感光元件升級 Samsung Galaxy S24 Ultra傳聞換上平面螢幕 Samsung Galaxy S24 Ultra將在1月18日發表

Galaxy S24 Ultra相片質素料升級

據爆料達人 Ice Universe 在其 X 帳號發言，指Sansung重點手機 Galaxy S24 Ultra 在遠攝部份，將由已沿用三年的 10x 焦距潛望長焦鏡，換成 5x 焦距潛望長焦攝像模組，同時採用的感光元件亦同樣予以升級。字面上 S24 Ultra 的光學變焦能力似乎有所縮減，不過據爆料人流出資訊顯示，Galaxy S24 Ultra的長焦拍攝輸出相片卻有明顯提升。

爆料人發表文章中，評價 Galaxy S24 Ultra 配備的 5x 潛望長焦鏡頭，輸出相片表現明顯優於前代款式，據透露在黃昏光線逐漸變暗場合，藉 Galaxy S24 Ultra 以 10x 焦距拍攝相片仍能保留相當高質成像，相片細節予以保留同時訊噪抑制處理亦非常優秀，尤其跟前代機型 S23 Ultra 相比下，後者在相同環境以 10x 焦距拍攝，輸出相片的訊噪顆粒會非常明顯。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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