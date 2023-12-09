Galaxy S24 Ultra 樣本機圖片疑似流出　同 S23 Ultra 拍住比機身線條更洗練

更洗練機身線條！疑似 Galalxy S24 Ultra 樣本機、同 S23 Ultra 拍住比

預計明年 1 月 17 日 Galaxy Unpacked 發布會推出的三星重點手機 Galaxy S24 Ultra，繼早前渲染圖流出後，新近又有疑似 S24 Ultra 樣本機，與現版本 S23 Ultra 作並排比較照片曝光。

揚聲器氣孔用上長條形設計

爆料達人 Ice Universe 早前在其X帳號，展示了疑似 Galaxy S24 Ultra 樣本機，與現版本 Galaxy S23 Ultra 的機頂、機底及機側按鍵組並排比較照片。

其中疑似 S24 Ultra 機底跟 S23 Ultra 相比，I/O 端子像 Type-C 埠、SIM 卡槽、揚聲器以至內置 S Pen 筆插位置基本相同，不過揚聲器氣孔就用上長條形設計，而邊框就採更扁平線條及以啞光處理。