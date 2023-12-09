Galaxy S24 Ultra 樣本機圖片疑似流出　同 S23 Ultra 拍住比機身線條更洗練

預計明年 1 月 17 日 Galaxy Unpacked 發布會推出的三星重點手機 Galaxy S24 Ultra，繼早前渲染圖流出後，新近又有疑似 S24 Ultra 樣本機，與現版本 S23 Ultra 作並排比較照片曝光。
揚聲器氣孔用上長條形設計
爆料達人 Ice Universe 早前在其X帳號，展示了疑似 Galaxy S24 Ultra 樣本機，與現版本 Galaxy S23 Ultra 的機頂、機底及機側按鍵組並排比較照片。
其中疑似 S24 Ultra 機底跟 S23 Ultra 相比，I/O 端子像 Type-C 埠、SIM 卡槽、揚聲器以至內置 S Pen 筆插位置基本相同，不過揚聲器氣孔就用上長條形設計，而邊框就採更扁平線條及以啞光處理。
鍵位布置與現版本未有太大分別
從疑似 S24 Ultra 樣本機跟 S23 Ultra 並排比較照片，可看到機身右側線條相對機頂機底採用較圓滑線條，鍵位布置與現版本未有太大分別；另外細部分別尚有排氣口移至機頂、S Pen 筆頂相對現版本扁平、跟鈦金屬框體帶來更佳質感等。
另外爆料人指雖 S24 Ultra 看上去較 S23 Ultra 更闊，但據分析似乎是為了保持良好握感，而相對捨棄硬線條邊位設計之故。
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