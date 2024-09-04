熱門搜尋:
摩羯 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-09-04 10:00:00

Galaxy S25 系列或全線採用 8G4 晶片！自家 Exynos 2500 傳用於 Z 系摺屏

分享：
Galaxy S25 系列或全線採用 8G4 晶片！自家 Exynos 2500 傳用於 Z 系摺屏

Galaxy S25 系列或全線採用 8G4 晶片！自家 Exynos 2500 傳用於 Z 系摺屏

adblk5

作為全球熱賣 Android 系列旗籃機型，三星 Galaxy S 系列手機的平台選擇備受不少用家關注。此前曾有傳三星欲專門為 S25 系列打造專屬 Galaxy 晶片組，不過新近有說法指似乎此一計劃未必能實現，即將在明年初發表的 S25 系列或全線採用 8G4 晶片組。

與今年三星在全球市場為 S24 跟 S24+ 提供 Exynos 晶片版本、頂配 S24 Ultra 僅具高通 8G3 晶片版本不同，較早前有韓媒引述消息人士資訊，指預計來年推出的 Galaxy S25 系列，無論標準版、S25+ 或 S25 Ultra 均只提供高通 Snapdraogn 8 Gen 4 平台機型選擇，而不會加入 Exynos 2500 平台機型。

adblk6
Galaxy S25 系列或全線採用 8G4 晶片！自家 Exynos 2500 傳用於 Z 系摺屏

Galaxy S25 系列或全線採用 8G4 晶片！自家 Exynos 2500 傳用於 Z 系摺屏

報道提到 8G3 整體效能比前代或有達 30% 提升，同時在生成式 AI 應用方面加強明顯；為應對將在 9 月推出、同樣主打 AI 表現的 iPhone 16 系列，報導引述流傳自三星電子設備解決方案（DS）部門決策，指 S25 系列為與 iPhone 16 在 AI 性能方面競爭，或決定全線採用 8G4 晶片以最大化 S25 效能發擇，至於自家 Exynos 2500 晶片產量與效能間平衡，廠方預期良率水平或需一定時間，暫時預期會應用於 2025 年下半年推出的 Galaxy Z Flip7 及 Fold7 之上。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！ 內地流出iPhone 16 Pro全系參數搶先看！

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 