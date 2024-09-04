Galaxy S25 系列或全線採用 8G4 晶片！自家 Exynos 2500 傳用於 Z 系摺屏

作為全球熱賣 Android 系列旗籃機型，三星 Galaxy S 系列手機的平台選擇備受不少用家關注。此前曾有傳三星欲專門為 S25 系列打造專屬 Galaxy 晶片組，不過新近有說法指似乎此一計劃未必能實現，即將在明年初發表的 S25 系列或全線採用 8G4 晶片組。

與今年三星在全球市場為 S24 跟 S24+ 提供 Exynos 晶片版本、頂配 S24 Ultra 僅具高通 8G3 晶片版本不同，較早前有韓媒引述消息人士資訊，指預計來年推出的 Galaxy S25 系列，無論標準版、S25+ 或 S25 Ultra 均只提供高通 Snapdraogn 8 Gen 4 平台機型選擇，而不會加入 Exynos 2500 平台機型。