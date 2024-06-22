Galaxy S25 Ultra 副鏡升級詳情初曝 全新 50MP 廣角鏡、更大 ISOCELL 3x 長焦！

較早前網絡流傳關於三星來年重點手機 Galaxy S25 跟 S25+ 的鏡頭模組可能變動不大，但相對地廠方似乎更著重旗艦機型 Galaxy S25 Ultra 的攝影表現。繼早前流傳 S25 Ultra 的 2 億像素主鏡或更換更大型感光元件，新近又流出廣角及 3x 長焦鏡頭升級消息。

爆料達人 Sperandio4Tech 在其 X 帳號（@ISAQUES81）發言，相比起標準版 S25 跟 S25+，明顯地高配機型 Galaxy S25 Ultra 將頗有機會「大執」現有四鏡模組內容。

據爆料達人 Sperandio4Tech 在其 X 帳號（@ISAQUES81）發言，相比起標準版 S25 跟 S25+，明顯地高配機型 Galaxy S25 Ultra 將頗有機會「大執」現有四鏡模組內容。其中廣角鏡將換上比現有 1/2.76 吋 JN1 尺寸略小、但具備更高 5,000 萬像輸出像素的感光元件，而該組感光元件型號就有待三星方面進一步宣告。