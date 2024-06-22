Galaxy S25 Ultra 副鏡升級詳情初曝　全新 50MP 廣角鏡、更大 ISOCELL 3x 長焦！

較早前網絡流傳關於三星來年重點手機 Galaxy S25 跟 S25+ 的鏡頭模組可能變動不大，但相對地廠方似乎更著重旗艦機型 Galaxy S25 Ultra 的攝影表現。繼早前流傳 S25 Ultra 的 2 億像素主鏡或更換更大型感光元件，新近又流出廣角及 3x 長焦鏡頭升級消息。
據爆料達人 Sperandio4Tech 在其 X 帳號（@ISAQUES81）發言，相比起標準版 S25 跟 S25+，明顯地高配機型 Galaxy S25 Ultra 將頗有機會「大執」現有四鏡模組內容。其中廣角鏡將換上比現有 1/2.76 吋 JN1 尺寸略小、但具備更高 5,000 萬像輸出像素的感光元件，而該組感光元件型號就有待三星方面進一步宣告。
至於遠攝鏡頭部份，預計 S25 Ultra 亦將擁有 3x 長焦及 5x 潛望長焦雙鏡設計，後者為 S24 Ultra 新加入 1/2.52 吋 5,000 萬像 5X OIS，影像表現較此前 1/3.52 吋 10x 潛望鏡提升不少；而這次 S25 Ultra 就似乎輪到升級 3x 長焦，換上比現有 1,000 萬像鏡頭受光面積稍大的未定名 5,000 萬像 1/3 吋 ISOCELL 感光元件，配合更先進演算法可預期更佳拍攝表現。
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