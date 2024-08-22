Galaxy S25 Ultra 螢幕配置曝光！傳機身比 S24 Ultra 窄、但畫面尺寸加大

近日關於三星明年初重點手機 Galaxy S25 Ultra 的產品資訊流傳不少，繼裝置外觀跟攝影規格後，新近又流傳機身尺寸及螢幕配置資訊。據透露 S25 Ultra 或較前代擁有更佳正面屏佔比，使其在進一步收窄機身同時，卻能帶來比 S24 Ultra 更大的螢幕尺寸。
Galaxy S25 Ultra機身寬度將收窄
據國內爆料達人 Ice Universe 早前在其微博帳號發言，三星明年初重點手機 Galaxy S25 Ultra，機身寬度將收窄至 77.6mm，比前代 S24 Ultra 的 79mm 更細、而跟傳聞中 iPhone 16 Pro Max 相同。
而在機身寬度收細同時，Galaxy S25 Ultra 配置螢幕似乎擁有更佳正面屏佔比，屏幕佔用寬度由前代 72.3mm 提升至 73.0mm，可視尺寸亦由現版本 6.79 吋提升至 6.86 吋。
螢幕佔用寬度更高而機身卻相對收窄，代表 Galaxy S25 Ultra 邊框將比現時 S24 Ultra 更為纖巧。爆料人回應網友提問時，指 S25 Ultra 黑邊目測能與傳聞中 iPhone 16 Pro Max 看齊，數值上更可能較新代 iPhone 更幼。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載