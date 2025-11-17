Galaxy S26傳因iPhone 17定價調整策略 棄輕薄改打價格戰

根據最新業界消息，Samsung 電子據傳已調整下一代 Galaxy S26 系列的產品規劃，其中標準版 S26 的機身厚度與電池容量相較初期設計有所變動，而此調整與 Apple的定價策略密切相關。

傳預計iPhone 17加價

據了解，Samsung 最初計劃將 Galaxy S26 標準版的厚度減至 6.9mm，並配備 4900mAh 大容量電池。然而近期消息指出，最終設計已調整為 7.24mm 厚度與 4300mAh 電池容量。業界分析認為，此變動主要源自 Apple決定維持 iPhone 17 基本款 799 美元（約6,210.5港元）定價的策略。

消息人士透露，Samsung 原本預期 Apple將會調升 iPhone 17售價，計劃以更輕薄的機身與更大電池容量來與漲價後的 iPhone 競爭。然而在 Apple宣布維持原價後，Samsung 為確保 S26 標準版能維持與 iPhone 17 同為 799 美元的定價，不得不重新調整設計以控制成本。