Galaxy S26 系列手機傳聞 衛星語音通話功能即將成真？

根據 Samsung對其新一代 Exynos Modem 5410 數據機的技術描述，該公司正為 Galaxy S26 系列手機可能實現的衛星通訊能力躍進鋪路。這款數據機整合了三種不同的衛星網路模式，並明確將其中一項與語音通話功能連結，暗示其目標不僅是提供最後緊急救援，而是更為實用的日常通訊備案。 雖然尚未有任何官方公告，但外界推測這款新型數據機將應用於部分特定市場推出的 Galaxy S26 系列機型中。 Samsung指出，Exynos Modem 5410 在單一晶片中整合了 LTE DTC、NB IoT NTN 與 NR NTN 三種衛星通訊模式，並為每種模式設定了不同的角色。其中，LTE DTC 是實現直接衛星通話的關鍵技術，三星描述其能擴展通訊能力至語音呼叫，這相較於簡短的緊急訊息是一大升級。

NB IoT NTN 則定位於較輕量的任務，例如透過衛星進行定位分享與簡短文字傳輸，適用於遠離基地台的極端環境，像是沙漠或海洋之中。三星表示此部分已獲得衛星通訊服務商 Skylo 的認證。 而 NR NTN 被視為更高品質的通訊管道，三星指向未來可能的應用情境，例如衛星視訊通話。 倘若這些能力最終實現在 Galaxy S26 系列上，其衛星通訊功能將呈現分層級的備援架構，簡單的文字與定位分享位於基礎層，語音通話成為核心的實用功能，而更高品質的視訊通訊則位居頂層。 Samsung亦將此數據機定位為旗艦級的核心元件，而非小眾附加功能。該晶片基於 3GPP Release 17 標準，支援 FR1 6GHz 以下與 FR2 毫米波的 5G NR 雙連接，峰值下載速度最高可達 14.79Gbps。 設加密技術 保護數據 此外，Samsung亦強調其能效與安全性。數據機採用 4 奈米 EUV 製程，以降低待機功耗，並配備基於信任根的混合後量子加密技術以及專用安全處理器，用以保護如 IMEI 等敏感的安全數據。

在確切功能明朗之前，仍有幾個關鍵細節有待釐清：哪些 Galaxy 型號會採用此數據機、衛星語音通話是否在上市初期即啟用，以及服務支援的具體地區。在 Samsung正式公布前，Exynos Modem 5410 應被視為一種技術潛力，而非功能保證。 若您對離開地面網路覆蓋區的通訊能力有所期待，建議未來留意 Galaxy S26 的官方規格表，確認其是否明確列出衛星通話功能、支援的衛星模式，以及適用的服務地區。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載