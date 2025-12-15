Galaxy S26 Ultra 傳規格升級 60W 快充 備衛星通訊

隨著發布日期預計在2026年1月底，Samsung下一代旗艦手機 Galaxy S26 Ultra 的相關規格資訊逐漸清晰。近日，一款型號為 SM-S9480 的 Samsung設備在3C 認證網站上現身，確認了該設備將支援最高 60W 的有線快充技術。
這項認證資訊顯示，Galaxy S26 Ultra 的充電速度將獲得提升。值得留意的是， Samsung不久前已正式推出一款 60W 的電源介面卡，並已於市場開售，此舉被視為為新機快充功能所做的準備。
Galaxy S26 Ultra傳配備5,200mAh電池
在電池容量方面，近期傳聞出現不同說法。有消息指出 Galaxy S26 Ultra 可能配備 5,200mAh 電池，但根據認證網站資訊，手機更可能維持與前代 S25 Ultra 相同的 5,000mAh 容量。雖然電池容量可能保持不變，但透過 60W 快充的加入，預計將能縮短用戶的充電時間。
此外，認證列表亦透露，Galaxy S26 Ultra 的某個型號變體將提供衛星通訊連接支援功能。這項技術能在缺乏傳統行動網路訊號的環境下，為用戶提供緊急通訊能力，近年已逐漸成為高端旗艦手機的發展趨勢。
除了有線快充的提升，據悉 Galaxy S26 Ultra 也有望在無線充電速度上作出改進，進一步完善其無線充電體驗。綜合現有資訊，Samsung似乎正致力於全方位提升 Galaxy S26 Ultra 的充電效率與通訊可靠性，具體規格與功能仍有待官方正式公布。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載