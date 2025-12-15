Galaxy S26 Ultra 傳規格升級 60W 快充 備衛星通訊

隨著發布日期預計在2026年1月底，Samsung下一代旗艦手機 Galaxy S26 Ultra 的相關規格資訊逐漸清晰。近日，一款型號為 SM-S9480 的 Samsung設備在3C 認證網站上現身，確認了該設備將支援最高 60W 的有線快充技術。

這項認證資訊顯示，Galaxy S26 Ultra 的充電速度將獲得提升。值得留意的是， Samsung不久前已正式推出一款 60W 的電源介面卡，並已於市場開售，此舉被視為為新機快充功能所做的準備。