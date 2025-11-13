Galaxy S26 Ultra 充電大改進 有線60W 無線25W 全面提速!

根據最新流出的消息，Samsung即將推出的 Galaxy S26 系列在充電規格上將迎來明顯升級，特別是備受關注的 S26 Ultra 型號。
據知名爆料人 UniverseIce 透露，Galaxy S26 Ultra 除了如傳聞般支援 60W 有線充電外，其無線充電速度也將提升至 25W，這相比 S25 Ultra 的 15W 無線充電，足足快了 10W，對於習慣使用無線充電的用戶來說是一大福音。至於上一代具備的 4.5W 反向無線充電功能會否同步提速，目前則未有定論。
標準版的 Galaxy S26傳支援 20W 無線充電
不僅是頂規型號，標準版的 Galaxy S26 及 S26+ 的無線充電能力亦會加強，據報將支援 20W 無線充電，對比前代的 15W 同樣有所進步，意味著整個 S26 系列的無線充電體驗都將更上一層樓。
此外，UniverseIce 亦再次強調了 Galaxy S26 系列的機身尺寸資料，並指出目前流出的數據是「官方準確數據」，應以此為標準。根據其說法，Galaxy S26 Ultra 的尺寸為 163.6 mm x 78.1 mm x 7.9 mm，而體型較小的 Galaxy S26 則為 149.4 mm x 71.5 mm x 6.9 mm。不過，關於 Galaxy S26 的尺寸，市場上此前確實流傳過數個略有出入的版本，因此最終的準確規格，仍有待官方正式公布才能作實。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載