Galaxy S26 Ultra 充電大改進 有線60W 無線25W 全面提速!

根據最新流出的消息，Samsung即將推出的 Galaxy S26 系列在充電規格上將迎來明顯升級，特別是備受關注的 S26 Ultra 型號。

據知名爆料人 UniverseIce 透露，Galaxy S26 Ultra 除了如傳聞般支援 60W 有線充電外，其無線充電速度也將提升至 25W，這相比 S25 Ultra 的 15W 無線充電，足足快了 10W，對於習慣使用無線充電的用戶來說是一大福音。至於上一代具備的 4.5W 反向無線充電功能會否同步提速，目前則未有定論。