Galaxy S26 Ultra 機模照片曝光 鏡頭位更似 Z Fold 一設計比前代更方便？

預計最快2月現身的三星重點手機 Galaxy S26 系列，最新網絡流傳疑似頂配機型 Galaxy S26 Ultra 的機模照片，披露其外觀設計跟 I/O 擴充部份改動。 相關照片來自爆料達人 @OnLeaks 於 X 帳號展示，當中包括疑似 Galaxy S26 Ultra 黑白色機模照片、與 S26 機模並排比較，及一段上手影片。 其中照片部份，可看到 Galaxy S26 Ultra 一如早前流傳，放棄採用多年無模組開孔鏡頭設計，改同近似 Z Fold7 的橢圓鏡頭組佈局外觀。

與 S26 機模並排照片，則可看到現在兩款較前代更為統一的產品外觀，至於機身大小比例則大致與 S25 跟 S25 Ultra 差距相近。

與 S26外觀更統一 機底 I/O 擴充部份，似乎三星將 S26 Ultra 的 SIM 卡槽移至左方、S Pen 筆插放至右方，如屬實更貼合一般用家左手持機、右手提筆書寫使用習慣。 Mobile Magazine 短評：S26 Ultra 鏡頭設計改動，除統整外觀或可能因早前流傳三星或為 200MP 換上更大光圈 F1.4 鏡頭、相關零件佔位更多有關。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載