Galaxy S26 Ultra FCC 認證完成 確認統一搭載 Snapdragon 8 Elite

據外媒最新消息，Samsung新一代旗艦手機 Galaxy S26 Ultra 已通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，預期距離正式發佈已不遠。此次通過認證的型號包括 SM-S948B/DS、SM-S948B、SM-S948U 及 SM-S948U1，分別對應國際版（包括印度市場）與美國版本，意味著新機的硬件配置與網絡兼容性已基本定型。

S26 Ultra支援2G至5G網絡

FCC 認證文件顯示，S26 Ultra 將全面支援2G至5G網絡，並配備三頻 Wi-Fi 7（2.4GHz、5GHz 及 6GHz）、藍牙、NFC、無線反向充電及超寬頻（UWB）技術。其中較為關鍵的硬件資料確認，該機將採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器（型號 SM8850），並整合高通 Smart Transmit Plus EFS v24 技術，以提升天線效能與傳輸穩定性。這項資訊也進一步印證了早前傳聞，即 S26 Ultra 將在全球市場統一採用 Snapdragon 平台。