Galaxy S26 Ultra FCC 認證完成 確認統一搭載 Snapdragon 8 Elite

據外媒最新消息，Samsung新一代旗艦手機 Galaxy S26 Ultra 已通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，預期距離正式發佈已不遠。此次通過認證的型號包括 SM-S948B/DS、SM-S948B、SM-S948U 及 SM-S948U1，分別對應國際版（包括印度市場）與美國版本，意味著新機的硬件配置與網絡兼容性已基本定型。
S26 Ultra支援2G至5G網絡
FCC 認證文件顯示，S26 Ultra 將全面支援2G至5G網絡，並配備三頻 Wi-Fi 7（2.4GHz、5GHz 及 6GHz）、藍牙、NFC、無線反向充電及超寬頻（UWB）技術。其中較為關鍵的硬件資料確認，該機將採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器（型號 SM8850），並整合高通 Smart Transmit Plus EFS v24 技術，以提升天線效能與傳輸穩定性。這項資訊也進一步印證了早前傳聞，即 S26 Ultra 將在全球市場統一採用 Snapdragon 平台。
此外，認證文件中亦附有天線佈局示意圖，顯示手機設有專用於 Wi-Fi 及 UWB 的多組天線模組，預計將有助增強無線連接表現。
S26 Ultra推出日期 料數周內有消息
綜合先前流出的消息，Samsung S26 Ultra 的相機系統可能採用 200MP 主攝鏡頭，配合 50MP 超廣角鏡頭、50MP 支援 5 倍變焦的長焦鏡頭，以及 10MP 的 3 倍變焦長焦鏡頭，前置自拍鏡頭則為 12MP。電池方面，新機預計內建額定容量 4855mAh 的電池，典型值約為 5000mAh，續航表現值得期待。
隨著 FCC 認證程序完成，Samsung Galaxy S26 Ultra 的發布與上市日程預計將逐步明朗，更多具體細節有望在未來數周內陸續公開。
