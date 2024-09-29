Galaxy Tab S10系列平板電腦即將發布　天璣9300+晶片增強AI應用

三星早前一口氣推出多款旗艦新品，除採用Exynos 2400e的Galaxy S24 FE 外，又推出了平板電腦新作Galaxy Tab S10+跟Tab S10 Ultra。預此前傳言相同，這次平板僅保留12.4吋跟14.6吋大屏設計，另外裝置晶片組又首度採用 MediaTek 天璣 9300+而非高通產品。
據三星海外官網新聞稿資訊，Galaxy Tab S10系列具備月石灰（Moonstone Grey）及白金銀（Platinum Silver）兩色選擇，儲存配置方面，Galaxy Tab S10+具備12+256跟12+512兩款機型，高配Galaxy Tab S10 Ultra就擁有12+256、12+512及16+1TB三種儲存配置。價格方面，Tab S10+海外售價將由 1,000美元（約港幣 $7,780）起，Tab S10 Ultra則售1,200美元（約港幣 $9,340）起。
採用螢幕指紋辨識
預計10月3日在全球不同地區開售，Galaxy Tab S10系列如無意外將同樣在港推出，後續資訊有待廠方進一步提供。機身規格方面，Tab S10+跟Tab S10 Ultra均會採用MediaTek 天璣 9300+晶片組，內置4聲道揚聲器，全系具備IP68 抗水機身、IP68抗水S Pen，及採用螢幕指紋辨識。另外裝置又加入Galaxy AI應用，具PDF無縫翻譯及利用S Pen進行Air Command with AI操作。
規格上Galaxy Tab S10 Ultra採用14.6吋 2,960 x 1,848像素 120Hz更新率防反光 Dynamic AMOLED 2X螢幕，機重718g起內置11,200mAh電池及支援45W充電；Tab S10+則用上2,800 x 1,752像素120Hz更新率防反光Dynamic AMOLED 2X螢幕，機重571g起內置10,090mAh電池及支援45W充電。兩機均具備機背 13MP主鏡、8MP廣角雙攝像模組，不過Pro版本就擁有12MP主鏡跟12MP廣角雙前鏡、Tab S10+就僅具12MP單前鏡。
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