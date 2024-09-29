Galaxy Tab S10系列平板電腦即將發布　天璣9300+晶片增強AI應用

三星早前一口氣推出多款旗艦新品，除採用Exynos 2400e的Galaxy S24 FE 外，又推出了平板電腦新作Galaxy Tab S10+跟Tab S10 Ultra。預此前傳言相同，這次平板僅保留12.4吋跟14.6吋大屏設計，另外裝置晶片組又首度採用 MediaTek 天璣 9300+而非高通產品。

據三星海外官網新聞稿資訊，Galaxy Tab S10系列具備月石灰（Moonstone Grey）及白金銀（Platinum Silver）兩色選擇，儲存配置方面，Galaxy Tab S10+具備12+256跟12+512兩款機型，高配Galaxy Tab S10 Ultra就擁有12+256、12+512及16+1TB三種儲存配置。價格方面，Tab S10+海外售價將由 1,000美元（約港幣 $7,780）起，Tab S10 Ultra則售1,200美元（約港幣 $9,340）起。