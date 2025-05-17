Galaxy Z Flip概念機海外曝光搶眼　Cyberpunk風格細摺一理由終被淘汰

在一款成熟智能手機產品正式面向市場前，背後可能有多款設計或功能吸引的概念機型，但最終因種種理由而未能推向大眾。像早前就有外媒展示了Samsung一款細摺概念機，就用上搶眼Cyberpunk味十足多邊形外殼風格。

有外媒早前上傳Samsung在美國聖荷西Display Week 2025展位上、拍攝的Galaxy Z Flip概念手機產品相片，其用上相當搶眼的多邊形線條外殼設計。

有外媒早前上傳Samsung在美國聖荷西Display Week 2025展位上、拍攝的Galaxy Z Flip概念手機產品相片，其用上相當搶眼的多邊形線條外殼設計。

據透露這款文中稱為「多邊形摺屏」概念手機，採用了糅合Cyberpunk元素的重金屬感多邊形幾何線條外殻，配上面積較 Z Flip5 小的外屏及近似鏡頭組而成。

這款產品風格強烈的概念機，可預期一上手就會相當吸引眼球；但估計因採用這款設計後，過於厚重機身跟較細小外屏規格，未必符合市場偏好而最終未予採納。

Mobile Magazine 短評： Samsung 早年曾有配電動翻轉鏡頭 Galaxy A80 跟曲面筆控 Note Edge 等創意作，亦有傳 Z Fold 曾考慮加入 S Pen 筆插，惟相繼被中止。

資料來源：Android Authority

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