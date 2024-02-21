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科技
2024-02-21 10:59:00

Galaxy Z Fold 6效果圖現身 機身線條貼近S24 Ultra？

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Galaxy Z Fold 6效果圖現身 機身線條貼近S24 Ultra？

Galaxy Z Fold 6效果圖現身 機身線條貼近S24 Ultra？

Samsung摺屏手機 Galaxy Z Fold6 專利外觀效果圖顯示，手機採用了與前代明顯不同的薄身纖巧設計。最新消息指Galaxy Z Fold 6 機身線條或將更接近同廠手機Galaxy S24 Ultra，螢幕四角將更為方正。

Galaxy Z Fold 6效果圖現身 機身線條貼近S24 Ultra？ Galaxy Z Fold 6效果圖現身 機身線條貼近S24 Ultra？ Samsung手機 Galaxy Z Fold 6疑似設計圖。（圖片來源︰X） Samsung手機 Galaxy Z Fold 6疑似設計圖。（圖片來源︰X） Samsung手機 Galaxy Z Fold 6疑似設計圖。（圖片來源︰X）

Galaxy Z Fold 6實用度大增？

消息來自爆料達人 Ice Universe，透露了疑似 Galaxy Z Fold 6 的手機機身線條資訊。文中提到Galaxy Z Fold 6 的機身寬度（外屏寬度）應達到主流水平，如無意外代表外屏顯示比例或將更接近 20：9 左右，實用度大幅提升。

機身邊角部份，Galaxy Z Fold 6 線條料相比早前流出專利效果圖，更接近現時 S24 Ultra 的直角設計，不過就未至於後者線條般硬朗，而稍像 Nubia 新作 Z60 Ultra 螢幕邊角的製作風格。

另外 Z Fold 6 內外屏邊角亦將採用較貼近直角的圓滑邊位風格，整體外觀線條則更為方正，預計觀感將和現時 S24 Ultra 設計一脈相承。考慮到爆料人曾成功在 S24 Ultra 發表前大半年就已確認其螢幕將換成平面面板，這次消息亦有相當不錯可信度。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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