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科技
2024-08-31 10:00:00

Galaxy Z Fold SE｜新機真名或叫 Special Edition！傳 10.6mm 摺合厚度、有 200MP 主鏡

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Galaxy Z Fold 新機真名或叫 Special Edition！傳 10.6mm 摺合厚度、有 200MP 主鏡

Galaxy Z Fold 新機真名或叫 Special Edition！傳 10.6mm 摺合厚度、有 200MP 主鏡

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月前流傳三星或在指定地區推出走輕薄路線的 Z Fold 系列新品，據最新說法指其產品名稱或為 Galaxy Z Fold Special Edition，並同時流出了新作螢幕、機身體積及主攝像模組資訊等詳情。

關於三星新款大摺資訊由爆料達人 Evan Blass，在較早前透過其 X 帳號（@evleaks）流傳。據透露裝置將命名為 Galaxy Z Fold Special Edition（下稱 SE）、而非此前傳聞的 Ultra 或 Slim，但就維持僅限於少數地區銷售說法。

關於三星新款大摺資訊由爆料達人 Evan Blass，在較早前透過其 X 帳號（@evleaks）流傳。據透露裝置將命名為 Galaxy Z Fold Special Edition（下稱 SE）、而非此前傳聞的 Ultra 或 Slim，但就維持僅限於少數地區銷售說法。 機身規格方面，爆料人回應網友提問時指，Galaxy Z Fold SE 的主攝像模組或用上 2 億像素感光元件，同時將支援 2x 光學質素變焦能力，如屬實其影像表現將有機會媲美同系 Galaxy S24 Ultra。

Galaxy Z Fold SE 的主攝像模組或用上 2 億像素感光元件

機身規格方面，爆料人回應網友提問時指，Galaxy Z Fold SE 的主攝像模組或用上 2 億像素感光元件，同時將支援 2x 光學質素變焦能力，如屬實其影像表現將有機會媲美同系 Galaxy S24 Ultra。

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其他最新流出 Galaxy Z Fold SE 機身規格，包括主屏幕可視面積將達 8 吋、外屏則採用 6.5 吋面板；機身寬度則大幅瘦身至開展時 4.9mm、摺合 10.6mm 水平。國內爆料達人 Ice Universe 轉載資訊時進一步補充指，三星「心繫天下」W25 手機預計將為 Z Fold SE 衍生機型，並擁有相同規格配置。

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