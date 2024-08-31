Galaxy Z Fold SE｜新機真名或叫 Special Edition！傳 10.6mm 摺合厚度、有 200MP 主鏡

月前流傳三星或在指定地區推出走輕薄路線的 Z Fold 系列新品，據最新說法指其產品名稱或為 Galaxy Z Fold Special Edition，並同時流出了新作螢幕、機身體積及主攝像模組資訊等詳情。

關於三星新款大摺資訊由爆料達人 Evan Blass，在較早前透過其 X 帳號（@evleaks）流傳。據透露裝置將命名為 Galaxy Z Fold Special Edition（下稱 SE）、而非此前傳聞的 Ultra 或 Slim，但就維持僅限於少數地區銷售說法。