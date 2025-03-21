Galaxy Z Fold7 / Z Flip7獲國內3C認證　細摺電池容量增+一配置未變

陸續有產品消息流出的三星摺屏新作Galaxy Z Fold7跟Z Flip7，較早前國行機型已獲國內3C認證，該認證主要面向電池及充電方案內容，故兩機相關規格亦正式曝光。

據流出3C認證截圖透露，產品型號SM-F9660（Z Fold7）跟SM-F7660（Z Flip7）三星手機，包裝均不提供充電器配件，但就兼容EP-TA800充電器。

這款三星充電器EP-TA800用家都很熟悉，其由Galaxy S10開始陪伴各代手機至今，官方名稱為「25W 快充旅行充電器」，代表兩機仍只具25W充電。

這款三星充電器 EP-TA800 用家都很熟悉，其由 Galaxy S10 開始陪伴各代手機至今，官方名稱為「25W 快充旅行充電器」，代表兩機仍只具 25W 充電。

雖然品牌在充電方案繼續 Play Safe 求穩，但據外媒報導這次 Z Flip7 電量將有所提升，其用上由 2,985mAh 跟 1,189mAh 雙電芯組成 4,174mAh 電池。

Mobile Magazine 短評：在 Note 7 事件後三星對旗艦機電池方案持續保守，就算在 A 系列手機用上 45W 快充，頂配機型似乎仍繼續以安全為先。

資料來源：MyFixGuide、Android Headlines（圖片）

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