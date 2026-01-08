Galaxy Z Fold8、Flip8 及未發表新手機 IMEI 資料庫全曝光

Samsung預計於 2026 年推出的新一代 Galaxy Z 系列摺疊手機，其相關型號近日已出現於 GSMA IMEI 設備數據庫中。值得留意的是，資料庫內除了預期中的 Galaxy Z Fold8 與 Galaxy Z Flip8 外，更顯示存在第三款未知型號，暗示該公司可能正準備擴充其摺疊手機的產品陣容。

Samsung或推出更多摺疊手機產品

根據資料庫資訊，兩款型號為 SM-F976U 及 SM-F776U 的裝置已完成註冊，業內普遍認為它們將分別對應 Galaxy Z Fold8 與 Galaxy Z Flip8。型號結尾的「U」後綴，通常代表該裝置為美國市場版本；國際版本則多採用「B」作為後綴。列表中同時記載了市場名稱「Q8」與「B8」，進一步確認這兩款裝置屬於 Samsung下一代 Galaxy Z 系列。作為參考，現行販售的 Galaxy Z Fold7 市場名稱為 Q7，而 Z Flip7 則為 B7。