Galaxy Z TriFold實機影片曝光 疑採G型摺口位

早前 Samsung 在韓國 K-Tech 2025 展示了三摺屏新作 Galaxy Z TriFold 實機，新近有韓媒發表了裝置的詳細近拍影片，確認不少產品配置如摺合方式、外屏擺位以及鏡頭組設計等等。 據韓媒 SBS 新聞與 Omokgyo 於YouTube上傳影片，展示了 Samsung 三摺屏 Galaxy Z TriFold 手機更多細節。

其中從摺合後 Galaxy Z TriFold 近拍可看到，手機採用了 G 字型摺合方式，背向右邊三分一摺屏將包覆於左邊摺屏內側，據稱摺合後較 Z Fold7 稍厚。 開展後 Galaxy Z TriFold 近拍則顯示，機背外屏將置於三摺屏中央位置、縱向三主鏡則設在機背左上方，兩者外觀跟設計同樣頗似 Z Fold7 大摺。