Galaxy Z Trifold 三摺屏手機在韓現身！採內摺合設計

傳聞已久 Samsung 首款三摺屏手機 Galaxy Z Trifold，較早前在韓國 APEC 展期間 K-Tech 活動當中曝光，當中除展示了主屏摺合與開展狀態的 Z Trifold 外，亦確認裝置將採用內摺合設計。

Z Trifold內外屏均開孔

爆料達人 Universe Ice 在微博帳號展示了 Galaxy Z Trifold 的效果圖、跟 K-Tech 會場實機演示短片，其中 Z Trifold 效果圖可看到內外屏均採實體開孔設計。