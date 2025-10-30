Galaxy Z Trifold 三摺屏手機在韓現身！採內摺合設計

傳聞已久 Samsung 首款三摺屏手機 Galaxy Z Trifold，較早前在韓國 APEC 展期間 K-Tech 活動當中曝光，當中除展示了主屏摺合與開展狀態的 Z Trifold 外，亦確認裝置將採用內摺合設計。
Z Trifold內外屏均開孔
爆料達人 Universe Ice 在微博帳號展示了 Galaxy Z Trifold 的效果圖、跟 K-Tech 會場實機演示短片，其中 Z Trifold 效果圖可看到內外屏均採實體開孔設計。
October 28, 2025
傳聞 Galaxy Z Trifold 或最快於本周稍後日子正式推出，主要面向國內跟南韓市場，現時尚未有更多相關資訊，仍有待廠方後續公布。
同期爆料人又透露品牌下代大摺 Galaxy Z Fold8 資訊，據透露其電量或有望增至 5,000mAh 左右、用上近似 iPhone Fold 防摺痕技術、同時加回 S Pen 筆控。
Mobile Magazine 短評：相比 S 系列偏保守策略，似乎品牌對 Z 系摺屏產品設計採相對進取方式，像 Z Fold8 首輪資訊，就頗明顯吸收用家對 Z Fold7 意見而改善。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載