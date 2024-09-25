GARMIN 推出全新 fenix 系列：張繼聰與專業運動員齊挑戰無限

國際知名智能運動健康腕錶品牌 GARMIN 推出全新 fenix 系列，邀請藝人張繼聰（Louis）和蘇浩才（Sammy），以及多位專業越野跑運動員和教練，一同跑入山野，挑戰無限。張繼聰分享了他的運動習慣，並表示這款頂尖智能運動手錶如何幫助他提升運動表現，保持健康。

秋季戶外運動最佳選擇 正值秋高氣爽，戶外運動的最佳季節，GARMIN 推出第八代旗艦手錶 fenix 系列，包括 fenix 8 AMOLED、fenix 8 SOLAR 和 fenix E。新款手錶配備進階肌力訓練功能、潛水功能、內建式喇叭和麥克風，還有多段亮度和紅色安全燈的 LED 手電筒，讓你在黑暗中也能掌握環境狀況。 多種運動模式選擇 fenix 8 系列提供多達 100 種運動模式，包括跑步、游泳、登山、滑雪、衝浪和騎行等。在智慧手錶模式下，fenix 8 AMOLED 和 fenix 8 SOLAR 的續航力分別可達 29 天和 48 天，讓你盡情探索。

張繼聰的運動心得 張繼聰表示：「除了工作之外，我經常挑戰不同運動，十分期待本次 fenix 系列的更新可以為我的運動日常提供更精確的數據。最喜歡的是 fenix 8 新增的內建 LED 手電筒，深夜跑步都不怕！」 高階健康監測功能 fenix 8 還配備訓練狀態、體能表現指數、每日訓練建議等功能，提供高階分析和建議，幫助你掌握最適合自己的運動計劃。還有全天候壓力偵測功能，提醒你適時放鬆心情。