GARMIN Descent G2潛水電腦錶 配Descent X50i潛水電腦組最強後盾

轉眼就到3-5月潛水好季節，GARMIN推出Descent G2 GPS潛水電腦錶功能強大專業，清晰易讀的觸控式AMOLED螢幕，泳池動態平潛訓練的閉氣及多元訓練模式，更有水陸探險皆宜的多達80+種運動模式。Descent X50i可佩戴式潛水電腦，配備多種專為深潛而設的高科技功能，包括監測氣瓶殘壓、以SUBWAVE潛聲納與潛伴互通訊息、多欄位數據顯示設計等。

Descent G2水陸兩用

Descent G2 GPS潛水電腦錶其功能全面，搭載1.2 吋 AMOLED螢幕，搭配藍寶石玻璃鏡面及防滲感壓式按鈕，並具備 10 ATM 防水等級，讓你輕鬆瀏覽關鍵資訊。而電池在智慧手錶模式下可連用長達10日，配合三軸電子潛水羅盤和潮汐海況資訊功能。全新泳池動態平潛訓練的閉氣及多種訓練模式，從自由潛水到技術潛水應有盡有，更可儲存多達200次潛水日誌數據，可透過Garmin Dive App上傳、分享和跟進潛水歷程。就算是不潛水的日子，Descent G2內置進階訓練功能及逾80種專屬運動APP，從衝浪功能，到單車、開放水域游泳和肌力訓練及每日訓練建議。Descent G2錶殼及按鈕均以回收的海洋廢棄塑膠製成，具環保元素。

專業歷奇之選．Descent X50i GPS潛水電腦

至於Descent X50i GPS潛水電腦，可佩戴腕間的纖巧設計，3吋藍寶石觸鏡面控屏幕，防水等級深達200公尺（水下20 ATM深潛等級），配合防滲感應式金屬按鈕。新增的動態潛水上升曲線功能令你清楚掌握即時潛水動態曲線，並標示後續停留及氣體切換深度；内建LED手電筒照明亦具備恆亮及頻閃模式。GARMIN獨創搭配Descent T2 氣瓶發射器，於水下發射360度球狀聲波，突破傳統發射器的距離限制，讓你與30米內潛伴雙向收發文字訊息，更能同步顯示10米內的潛伴、深度和距離資訊；配合水面GPS定位，以衛星連線功能追蹤你的入水點和出水點，安全更有保障。DIVEVIEW深度圖提供逾4,000個（美國及歐洲部分區域）潛水點的水下等深線圖表，出遊潛水時輕鬆掌握當地潛點狀況。Descent X50i還能同時追蹤多項數據並以多欄位設計同時顯示，助你了解自己的減壓進度。