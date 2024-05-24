Garmin Descent Mk3系列潛水錶登場　水下互傳訊息更安全

GARMIN Descent Mk3系列高階潛水錶配備多項安全裝置，亦可連接氣瓶感測器。

踏入夏天水上活動旺季，潛水愛好者如果要升級手錶，不妨考慮運動腕錶品牌Garmin全新一代 Descent Mk3系列潛水電腦錶，包括Mk3（43mm）、Mk 3i（43mm）以及Mk 3i（51mm）。品牌同時推出適用於Mk3i腕錶的Descent T2發射器，支持水下雙向訊息傳輸。

監測殘壓氣體消耗 全新Garmin Descent Mk3系列潛水電腦錶搭載ALMOLED高亮度全彩觸控螢幕，防水等級深達200米，即使在深海也能清晰閲讀。載有T型感應式按鍵，除了加大按鍵護橋，更採用氣密防水設計，戴手套也能輕鬆操作，提升水底操作準確度。 可連接8個Descent T2氣瓶感測器作殘壓監測，透過SubWave聲納科技，於水下發射360度球狀聲波，除了檢視自身數個氣瓶殘壓、氣體消耗率、剩餘氣體時間等，也能同時監測潛伴氣瓶殘壓狀態並新增潛伴方位及距離等資訊。 Descent T2發射器可配Descent Mk3i潛水電腦錶，於在水下與潛伴互傳文字訊息，最長距離更可達30公尺，能與潛伴水下雙向傳輸或群發文字訊息，溝通更精準。