Gmail帳戶名稱太尷尬？　Google正測試允許用戶更改電郵地址

如果當年註冊Gmail電郵地址時用上了尷尬或過氣字眼和人名，即將有救。不少用戶一直希望帳戶能夠更改現有的@gmail.com地址，根據Google帳戶幫助頁面的更新，未來有望可以更改替換，選用新的地址，同時保留所有資料和服務。

根據新政策，更改地址的用戶將自動保留其原始地址作為別名。傳送至舊地址的電子郵件仍會送達收件匣，且原位址仍可用於登入Google雲端硬碟、地圖和YouTube等服務。Google稱地址更新後，包括照片、簡訊和電子郵件在內的現有數據將保持不變，更可以隨時重新使用舊的Google帳戶電子郵件地址。

這項關於電子郵件地址變更的更新指南僅出現在Google支援頁面的印度語版本中，表示該更新可能首先在印度市場推出。支援頁面表示，該功能正在逐步向所有用戶推出，全球全面普及指日可待，但可能需要一些時間。

但是，更改Gmail地址的帳戶在接下來的12個月內將無法建立新的Gmail地址，也無法刪除新選擇的地址。

以前想要獲得新的Gmail地址的用戶必須創建一個新帳戶，透過複雜且容易出錯的過程手動轉移數據，並可能會中斷與第三方應用程式的整合。Google尚未就此變化發布正式的新聞稿或公告，英文頁面仍保留了先前的指導意見，即@gmail.com地址「通常無法更改」。

消息來源：CNBC