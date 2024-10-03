Gmail新功能｜改良版摘要卡秒睇重點　即將送貨或活動提示

摘要卡在購買、活動、帳單和旅遊電子郵件方面正在更新，將提供全新操作按鈕，例如在日曆上添加活動並邀請其他人，或設定帳單支付提醒，摘要卡亦可以組織所有相關電子郵件中的關鍵資訊並即時更新。Gmail中的更多位置引入摘要卡，例如收件匣和Gmail搜尋中新的「即將發生」部分。

Gmail中的摘要卡以直觀方式組織所有相關電子郵件中的關鍵訊息，能一目了然快速獲取詳細信息，並可立即行動包括「取得路線」、「邀請其他人」、「追蹤包裹」、「簽到」、「提醒我」或「標記為已付款」。卡片會自動更新至最新狀態，即使發生變化，也能隨時了解即將發生的事件、交付和截止日期。

活動：查看即將舉行的活動，包括晚餐預訂或音樂會，可新增至日曆、邀請其他人或輕鬆找到路線

即將發生功能

為了查看最及時的更新，甚至無需打開單獨的電子郵件，Gmail收件匣頂部將引入一個新的「即將發生」（Happening soon）功能。例如購買的預計送貨日還有兩天，「即將發生」將顯示購買摘要卡，可了解包裹何時到達。如果有多個交付在同一時間範圍內到達，摘要卡會堆疊在一起，並直接展開、關閉或點擊轉到相關電子郵件。

更新將會在Android和iOS上推出，其中包括活動、帳單和旅行摘要卡，以及未來幾個月才推出的「即將發生」。