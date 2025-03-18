Google地圖揭曉香港十大嚮導熱議推介 新增地點清單特集功能

Google Maps面世20週年，在香港推出全新「地點清單特集」功能。

為慶祝Google地圖面世20週年及在地嚮導社群成立10週年，Google Maps為香港推出了全新的 「地點清單特集」（Shared List Feature），從在地嚮導的視角出發，協助港人及遊客探索這座城市的獨特魅力。

本地十大熱議及打卡地點 在地嚮導是Google地圖上充滿熱情的社群，透過評論、相片和在地知識，助Google地圖不斷更新和進步。不僅能賺取積分、提升等級，還有機會享有優先體驗Google新功能或參與獨家活動等福利。 Google地圖揭曉香港十大嚮導熱議及打卡的地點，餐廳十大當中包括《米芝蓮指南香港澳門 2025》裏的甘牌燒鵝和添好運點心專門店（深水埗店）。旅遊景點則有凌霄閣 、蘭桂坊、大館及西貢公眾碼頭；十大熱議博物館中包括香港歷史博物館 、 香港文化博物館和香港鐵路博物館等。十大「吸睛」登山徑中有紅香爐峰 、飛鵝山「 自殺崖 」、大東山及衛奕信徑等。

全新「地點清單特集」 除了在地嚮導的建議，Google 地圖更在港推出全新「地點清單特集」（Shared List Feature），精選多個本地旅遊達人推薦的地點清單。即日起於Google地圖上搜尋「香港」，即可查看旅發局 及KKday所製作的地點清單。 用戶可將這些地點清單儲存至自己的地圖帳戶或與朋友分享，Google地圖亦將地點清單整合到所列地點的資訊面板中。此互動功能將各項重要的地點資訊，如專家推介、照片、評論、營業時間等一併在Google地圖上呈現。

Google地圖其他新功能 ● 全新自訂車輛圖示：駕駛者使用Google地圖導航時，可在應用程式介面上點擊藍色箭頭，選擇不同車款和顏色的圖案代表自己，由高性能貨車、時尚越野車以至動感跑車，配搭8種色彩展現個人風格。 ● 離線導航：毋須再為前往訊號不佳地區而擔憂，只需預先下載目的地的離線地圖，即使身處偏遠之地，也能順暢導航。 ● 瀏覽菜單 + 預訂餐廳一步到位：在Google地圖搜尋餐廳，向下捲動至「菜單精選」參考在地嚮導和其他用戶提供的評價和照片；找對心水後，部分餐廳提供直接在Google地圖預訂座位，系統更會自動把訂位資訊加入Google日曆。 ● 人工智能提升Google地圖體驗：「沉浸式實景」（Immersive View）利用Google AI為環球地標塑造 3D數碼模型，更模擬當地在不同時間的天氣、交通及繁忙程度。