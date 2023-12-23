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科技
2023-12-23 06:00:00

Google小遊戲 珍珠奶茶/扔爛番茄/Pani Puri等4隻減壓Game 撳連結即玩

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Google小遊戲 珍珠奶茶/扔爛番茄/Pani Puri等4隻減壓Game 撳連結即玩

Google小遊戲 珍珠奶茶/扔爛番茄/Pani Puri等4隻減壓Game 撳連結即玩

Google首頁的標誌會隨著日子而改變並不是新鮮事，這都是Google doodle的精心設計，令每一個平凡日子變得有意思。除此以外，有些Google標籤更是互動式小遊戲，例如「斷線小恐龍」、「限時塗鴉」等經典遊戲，為大家增添上網樂趣。現時Google doodle更推出遊戲集擴展，讓用家可隨時隨地玩到Google doodle小遊戲，再也不需要另外搜尋。以下介紹4款最受歡迎的Google小遊戲，包括「珍珠奶茶」、「索奇米爾科湖」及「印度街頭小食—Pani Puri」

Google小遊戲 1.珍珠奶茶

近年珍珠奶茶熱席捲全球，不論在台灣、香港、內地，甚至外國都輕易找到珍珠奶茶蹤影，可見它的受歡迎程度極高。連emoji在2020年1月29日，也正式宣佈珍珠奶茶成為新的表情符號。有見及此，Google doodle在3年後的1月29日，推出了製作珍珠奶茶的互動小遊戲，並登上首頁，讓這杯台灣特式飲品再次受到國際注目。

在遊戲中，玩家飾演台灣本土的台灣犬老闆，根據客人的要求調製飲品。依次序加入珍珠、茶和糖漿，長按畫面把材料加到指定虛線，才算比例正確，完成後可獲客人評分。

即撳即玩珍珠奶茶

Google小遊戲珍珠奶茶中，玩家扮演台灣珍珠奶茶多闆。 Google小遊戲珍珠奶茶中，玩家需要根據客人的要求調製飲品 Google小遊戲珍珠奶茶中，玩家需要依次序加入珍珠、茶和糖漿，，長按畫面把材料加到指定虛線 Google小遊戲珍珠奶茶中，玩家完成後獲客人評分。 Google小遊戲珍珠奶茶中，玩家可在遊戲中達成做老闆的夢想 Google小遊戲珍珠奶茶玩法簡單，減壓一流 Google小遊戲珍珠奶茶玩法簡單，let's make bubble tea

Google小遊戲 2.索奇米爾科湖

索奇米爾科湖位於墨西哥城南部，是一個未受污染的天然湖泊，更是世界上僅存的蠑螈原始棲息地。蠑螈是兩棲類動物，外型有點像蜥蜴，加上一張永遠微笑的嘴，非常可愛。可是，蠑螈物種在2008年被列為極度瀕危物種，正面臨絕種的威脅。索奇米爾科湖的原始，使它成為了一個受歡迎的休閒勝地、文化景點和稀有蠑螈物種的保護區。Google Doodle亦在2023年5 月 20日推出了索奇米爾科湖小遊戲，慶祝這個特別的景點。

玩家要在水中為蠑螈拍照，收集齊5種蠑螈的照片為勝利。每影一張相，都有會不同字句出現在相中，有的是有關蠑螈的冷知識，有的是有趣語錄。

即撳即玩索奇米爾科湖

Google小遊戲 2.索奇米爾科湖即撳即玩，不需要安裝 Google小遊戲 2.索奇米爾科湖，玩家要在水中為蠑螈拍照 Google小遊戲 2.索奇米爾科湖即撳即玩，蠑螈可在水中呼吸 Google小遊戲 2.索奇米爾科湖，玩家收集齊5種蠑螈的照片為勝利 Google小遊戲 2.索奇米爾科湖，玩家會收到有關蠑螈的冷知識 Google小遊戲 2.索奇米爾科湖，可視作小朋友學習英文及引起對大自然興趣親子活動 Google小遊戲 2.索奇米爾科湖，玩家每影一張相，都有會不同字句出現在相中 Google小遊戲 2.索奇米爾科湖可從中學習

Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri

Pani Puri(帕尼普里)是一種來自印度的街頭小吃，用馬鈴薯、鷹嘴豆、香料及辣椒混合而成的炸物，加配上醬汁享用。在2015年7月12日，一間在印度中部的餐廳—Indori Zayka與當地報社Dainik Bhaskar 合作，在主廚 Neha Shah 的指導下，製作了 51 種口味的帕尼普里，創下世界紀錄。因此，在今年的7月12日，Google doodle推出了製作Pani Puri的小遊戲，來紀念2015年的那次壯舉。 

玩家協助街頭小販團隊完成帕尼普里訂單，在遊戲界面上選擇適合每位客戶偏好的口味和數量的帕尼普里，以確保他們滿意。遊戲開始前，可以選擇遊戲難度，分別有限時模式及輕易模式。之後會出現客人的訂單要求，玩家只需要在下面選擇正確口味和數量，就算完成一單。即使選對了口味，但數量不對亦算是錯誤訂單。最後會得出總分數，大家可以和朋友比試一下。 

即撳即玩印度街頭小食—Pani Puri

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Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri 玩家協助街頭小販團隊完成帕尼普里訂單 Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri不需要安裝，即撳即玩 Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri 玩家協助街頭小販團隊完成帕尼普里訂單 Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri 開始前可選擇難度 Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri 玩家要選擇正確口味和數量 Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri 玩家可獲得最後分數與朋友鬥高分

Google小遊戲4. 扔爛番茄

不論是返工返到好大壓力，還是見到令人氣憤的資訊，都可以使用Rotten Tomato Destroyer擴充功能，向屏幕扔出爛番茄宣洩情緒。這個擴充功能在google上獲得很高評分，值得一玩。

只要把Rotten Tomato Destroyer擴充功能加到Chrome中，再按右上角的擴充功能，即可馬上點按開始遊戲。開始後會出現一排圖標，除了可以扔出番茄，亦可選擇扔出其他物品，例如史萊姆、雞蛋和香蕉。選好工具後便可瘋狂點按發洩，物件會落在網頁上並在其表面上展平，再配合聲效會更好玩。

即撳即取得扔爛番茄 減壓一流

Goodle doodle擴展

Google小遊戲 扔爛番茄Rotten Tomato Destroyer隩要在撰充功能安裝到Chrome Google小遊戲 扔爛番茄Rotten Tomato Destroyer安裝後再按擴充功能就可以開始遊戲 Google小遊戲 扔爛番茄Rotten Tomato Destroyer絕對是壓減及消磨時間的好方法 Google小遊戲 扔爛番茄Rotten Tomato Destroyer不論工作、上堂、等候朋友或心情不好，都可以好好發洩
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