Google小遊戲 珍珠奶茶/扔爛番茄/Pani Puri等4隻減壓Game 撳連結即玩

Google首頁的標誌會隨著日子而改變並不是新鮮事，這都是Google doodle的精心設計，令每一個平凡日子變得有意思。除此以外，有些Google標籤更是互動式小遊戲，例如「斷線小恐龍」、「限時塗鴉」等經典遊戲，為大家增添上網樂趣。現時Google doodle更推出遊戲集擴展，讓用家可隨時隨地玩到Google doodle小遊戲，再也不需要另外搜尋。以下介紹4款最受歡迎的Google小遊戲，包括「珍珠奶茶」、「索奇米爾科湖」及「印度街頭小食—Pani Puri」

Google小遊戲 1.珍珠奶茶 近年珍珠奶茶熱席捲全球，不論在台灣、香港、內地，甚至外國都輕易找到珍珠奶茶蹤影，可見它的受歡迎程度極高。連emoji在2020年1月29日，也正式宣佈珍珠奶茶成為新的表情符號。有見及此，Google doodle在3年後的1月29日，推出了製作珍珠奶茶的互動小遊戲，並登上首頁，讓這杯台灣特式飲品再次受到國際注目。 在遊戲中，玩家飾演台灣本土的台灣犬老闆，根據客人的要求調製飲品。依次序加入珍珠、茶和糖漿，長按畫面把材料加到指定虛線，才算比例正確，完成後可獲客人評分。 即撳即玩珍珠奶茶

Google小遊戲 2.索奇米爾科湖 索奇米爾科湖位於墨西哥城南部，是一個未受污染的天然湖泊，更是世界上僅存的蠑螈原始棲息地。蠑螈是兩棲類動物，外型有點像蜥蜴，加上一張永遠微笑的嘴，非常可愛。可是，蠑螈物種在2008年被列為極度瀕危物種，正面臨絕種的威脅。索奇米爾科湖的原始，使它成為了一個受歡迎的休閒勝地、文化景點和稀有蠑螈物種的保護區。Google Doodle亦在2023年5 月 20日推出了索奇米爾科湖小遊戲，慶祝這個特別的景點。 玩家要在水中為蠑螈拍照，收集齊5種蠑螈的照片為勝利。每影一張相，都有會不同字句出現在相中，有的是有關蠑螈的冷知識，有的是有趣語錄。 即撳即玩索奇米爾科湖

Google小遊戲 3.印度街頭小食—Pani Puri Pani Puri(帕尼普里)是一種來自印度的街頭小吃，用馬鈴薯、鷹嘴豆、香料及辣椒混合而成的炸物，加配上醬汁享用。在2015年7月12日，一間在印度中部的餐廳—Indori Zayka與當地報社Dainik Bhaskar 合作，在主廚 Neha Shah 的指導下，製作了 51 種口味的帕尼普里，創下世界紀錄。因此，在今年的7月12日，Google doodle推出了製作Pani Puri的小遊戲，來紀念2015年的那次壯舉。 玩家協助街頭小販團隊完成帕尼普里訂單，在遊戲界面上選擇適合每位客戶偏好的口味和數量的帕尼普里，以確保他們滿意。遊戲開始前，可以選擇遊戲難度，分別有限時模式及輕易模式。之後會出現客人的訂單要求，玩家只需要在下面選擇正確口味和數量，就算完成一單。即使選對了口味，但數量不對亦算是錯誤訂單。最後會得出總分數，大家可以和朋友比試一下。 即撳即玩印度街頭小食—Pani Puri