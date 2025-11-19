Google推出最聰明的模型Gemini 3　最強AI推理及搜尋能力

Google發布最聰明的模型Gemini 3，整合了Gemini所有能力，具備最頂尖的推理能力，專為掌握深度與細微差異而生。Gemini 3也更擅長釐清脈絡與意圖，無須提示就能獲得所需結果，甚至從單純地閱讀文字和圖像進化到能「閱讀空氣」。
Google搜尋升級
Google搜尋的「AI 模式」中導入具備更複雜推理能力與全新動態體驗的Gemini 3，暫時只限美國Google AI Pro和Ultra訂閱用戶試用，只要在「AI 模式」的模型下拉選單中選擇「Thinking」，就可以使用Gemini 3系列的第一款模型Gemini 3 Pro。
當中「查詢擴展」迎來了重大升級，現在不僅能執行更多搜尋以挖掘相關的網頁內容，更因為Gemini能更聰明地理解用戶意圖，還能找到過去可能被遺漏的新內容，可針對具體問題協助尋找到更多可信且高度相關的資訊。
Gemini 3可以根據查詢，即時動態建立最理想的視覺化版面，其中包含互動式工具和模擬情境。Gemini 3會分析用家問題並建立最有幫助的版面配置，建構出包含圖像、表格和網格等視覺元素的客製化回應。
最先進的推理能力
Gemini 3 Pro有最先進的推理與多模態能力，在不同排行榜上均有高分佳績，顯示博士級的推理能力，兼具備高度可靠性，能解決科學和數學等廣泛主題中的複雜問題。每一次互動帶來了全新的深度與細緻度，回應聰明、簡潔且直接，摒棄了陳腔濫調與阿諛奉承。
Gemini 3的多模態推理結合視覺與空間理解能力、多語言效能以及100萬Token的脈絡長度，幫助用戶學習、建構並且規劃任何事物。零樣本生成能處理複雜的提示詞與指令，渲染出更豐富、更具互動性的網頁使用者介面，亦是有史以來最強大的Vibe coding和代理編碼模型。
全新「代理優先」的開發體驗
隨著Gemini 3帶來的模型智慧加速發展，全新的Google Antigravity為代理開發平台，讓開發者能在更高的「任務導向」層級上進行操作。運用Gemini 3先進的推理、工具使用和代理編碼能力，AI代理人能直接存取編輯器、終端機和瀏覽器，代表開發者自主完成規劃、撰寫程式碼，並同時執行複雜的端對端軟體任務，實際操作瀏覽器驗證程式碼。
雖然香港仍未可以使用，但其他可用地區已能在利用Gemini應用程式體驗Gemini 3，Google AI Pro和Ultra訂閱用戶可試用搜尋中的AI模式。開發者亦可在AI Studio中的Gemini API、我們全新的代理開發平台Google Antigravity，以及Gemini CLI體驗，企業用戶則能在Vertex AI和Gemini Enterprise使用。Gemini 3 Deep Think 模式預計在接下來幾週內向Google AI Ultra訂閱用戶開放。