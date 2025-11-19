Google推出最聰明的模型Gemini 3　最強AI推理及搜尋能力

Google發布最聰明的模型Gemini 3，整合了Gemini所有能力，具備最頂尖的推理能力，專為掌握深度與細微差異而生。Gemini 3也更擅長釐清脈絡與意圖，無須提示就能獲得所需結果，甚至從單純地閱讀文字和圖像進化到能「閱讀空氣」。

Google搜尋升級

Google搜尋的「AI 模式」中導入具備更複雜推理能力與全新動態體驗的Gemini 3，暫時只限美國Google AI Pro和Ultra訂閱用戶試用，只要在「AI 模式」的模型下拉選單中選擇「Thinking」，就可以使用Gemini 3系列的第一款模型Gemini 3 Pro。

當中「查詢擴展」迎來了重大升級，現在不僅能執行更多搜尋以挖掘相關的網頁內容，更因為Gemini能更聰明地理解用戶意圖，還能找到過去可能被遺漏的新內容，可針對具體問題協助尋找到更多可信且高度相關的資訊。

Gemini 3可以根據查詢，即時動態建立最理想的視覺化版面，其中包含互動式工具和模擬情境。Gemini 3會分析用家問題並建立最有幫助的版面配置，建構出包含圖像、表格和網格等視覺元素的客製化回應。