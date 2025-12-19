Google推出Gemini 3 Flash AI模型　多模態推理能力更高、AI搜尋模式更快

Google全新的Gemini 3 Flash模型速度更高。

各AI巨頭都推出新模型，繼OpenAI後，Google今日又推出全新的Gemini 3 Flash，專為提升速度而生，且成本大幅降低。現已於Gemini AI Studio、Gemini CLI、Google Antigravity、Gemini App、Google搜尋的「AI模式」、Vertex AI及Gemini Enterprise中使用，提升複雜運算、多模態處理及視覺理解、代理及編碼任務的效率。

Gemini 3 Flash在手部追蹤遊戲中，以多模態推理提供即時AI輔助。

企業及開發者應用 在企業層面，Gemini 3 Flash針對追求速度的高頻率工作流程作出完善，無需犧牲品質。這讓企業能夠處理近乎即時的資訊，自動化複雜的工作流程，並構建反應迅速的代理程式。 對開發者來說，Gemini 3 Flash在邏輯推理、工具應用及多模態處理方面表現卓越。對於需要處理複雜任務如影片分析、數據擷取及視覺問答等的開發者而言，可助開發出更智能、且兼備「快速回應」與「深層推理」能力的應用程式，例如遊戲內置助理或A/B測試實驗。

Gemini 3 Flash驅動Google搜尋的AI模式。

Google搜尋AI模式 Gemini 3 Flash現在已成為Gemini應用程式中的預設模型，取代了2.5 Flash，表示全球所有 Gemini 使用者都能免費體驗Gemini 3，同時全球Google搜尋「AI模式」中作為預設模型推出。 由Gemini 3 Flash驅動的 「AI模式」能更精準地了解用戶的需求，應對更細膩的問題，並會綜合考慮各項條件，提供更周全且條理分明的回應。用戶能獲取網絡上的即時資訊與實用連結，以便深入探索並採取行動。

快速解題及生成 得益於Gemini 3 Flash強大的多模態推理能力，更快速地看見、聆聽並理解各種類型的資訊。例如可以要求Gemini理解你的影片與圖片，並在短短幾秒鐘內將內容轉化為實用的行動計畫。 甚至可以在完全沒有程式設計知識的情況下，僅憑語音就能從零開始構建有趣且實用的App。只需隨時隨地對著Gemini口述想法，它就能在幾分鐘內將凌亂的思緒轉化為可以運作的應用程式。