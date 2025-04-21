Google最新Android增設自動重啟　加強保密停生物識別

您是否曾擔心過，如果手機丟失或被盜，裏面的個人數據會被他人輕易獲取？Google最新推出的Android更新將幫助您減輕這煩惱。通過一項名為「自動重啟」的新功能，您的手機在連續鎖定三天後將自動重啟，從而進入一個高度安全的狀態，保護您的數據不被未經授權的訪問。這項功能通過Google Play Services無聲推送，為Android用戶提供了一個簡單而強大的隱私保護方案。 Google Play Services是Android系統的核心組件，負責提供諸如位置服務、身份驗證和應用更新等功能。其最新版本v25.14 於2025年4月14日發布，並正在逐步推送到全球支持Google服務的Android設備。據9to5Google報道，這次更新帶來了多項改進，其中最引人注目的是自動重啟功能。

以連續鎖定三天為限 這項新功能的核心是：如果Android設備連續鎖定三天，系統將自動重啟設備。重啟後，設備進入「首次解鎖前」（Before First Unlock, BFU）狀態。在此狀態下： 數據加密：設備上的所有數據都處於加密狀態，無法通過常規方式訪問。

僅限密碼解鎖：只有輸入正確的密碼或PIN碼才能解鎖設備，生物識別方式（如指紋或面部識別）將暫時失效。 增強安全性：即使是擁有高級數據恢復工具的專業人士或機構，也難以提取設備上的數據。 值得注意的是，Apple在iOS 18.1中引入了類似的「不活動重啟」功能。這一功能曾讓執法部門在試圖訪問嫌疑人手機時遇到困難，因為設備會自動重啟並進入加密狀態。Google的自動重啟功能採用了相似的邏輯，顯示出科技公司在提升用戶隱私保護方面的共同努力。

需要數周才能完全部署 由於Google Play Services 的自動更新特性，用戶無需採取任何行動即可獲得自動重啟功能。該更新將在未來幾周內，逐步推送到所有支持Google服務的Android設備。雖然更新可能需要數周才能完全部署，但一旦應用，用戶將立即受益於增強的安全保護。 不過，雖然自動重啟功能對大多數用戶來說是透明的，但如果您的設備長時間未使用（例如存放在抽屜中），它可能會自動重啟並要求輸入密碼解鎖。這可能會給不熟悉此功能的用戶帶來輕微的不便，但這種設計是為了優先考慮安全性。