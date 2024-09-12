Google紮根香港20年　周殷廷談YouTube、員工分享小秘訣

Google自2004年在香港設立辦公室以來，相信不少人每天都會用到Google Search、睇YouTube、Google地圖搜尋地方等。今年服務香港20周年，請來周殷廷YT、Google資深員工及手遊《麻將天下》開發者分享Google的點滴。

Google服務陸續在香港面世，由2007年有YouTube、翌年的Google地圖至到Google Pay及廣東話助理等。香港銷售及營運總經理余名德表示，Google有幸在香港參與及貢獻其數碼轉型，在2023年Google為香港企業和家庭創造739億港元的經濟效益，相當於一年內為每名港人帶來超過1萬港元的收入。

YT的YouTube經

周殷廷YT分享自己最常用Google地圖，更是唯一會使用的地圖app，他亦愛用Google搜尋特別的字眼，及去旅行時利用Google翻譯與當地人溝通。他亦試用YouTube Music的新功能如Hum to Search，即使唱到走音都能搜尋「幾勁」。

他分享曾有人稱他為「開演唱會的YouTuber」，認為音樂是其中一個與觀眾溝通的渠道，但也有很多面可向展現舞台以外的自己。他笑說：「我好難喺首歌入面唸經」，但在訪問、或是打籃球的多元化短片之中，就能吸引到不同層面的觀眾。

YT說以前只可以單一做音樂，但來到今天選擇多，要透過不同方法跟大眾聯繫，尤其自己不是做偶像明星，反而行平民搞笑路線，想成為親民感覺的藝人。要同時平衡當YouTuber及藝人不容易，YT曾考慮開Podcast，但要考慮到個人品牌問題，自己也在思考如何拿捏兼顧。