Google紮根香港20年　周殷廷談YouTube、員工分享小秘訣

Google自2004年在香港設立辦公室以來，相信不少人每天都會用到Google Search、睇YouTube、Google地圖搜尋地方等。今年服務香港20周年，請來周殷廷YT、Google資深員工及手遊《麻將天下》開發者分享Google的點滴。
Google駐港20年
Google服務陸續在香港面世，由2007年有YouTube、翌年的Google地圖至到Google Pay及廣東話助理等。香港銷售及營運總經理余名德表示，Google有幸在香港參與及貢獻其數碼轉型，在2023年Google為香港企業和家庭創造739億港元的經濟效益，相當於一年內為每名港人帶來超過1萬港元的收入。
YT的YouTube經
周殷廷YT分享自己最常用Google地圖，更是唯一會使用的地圖app，他亦愛用Google搜尋特別的字眼，及去旅行時利用Google翻譯與當地人溝通。他亦試用YouTube Music的新功能如Hum to Search，即使唱到走音都能搜尋「幾勁」。
他分享曾有人稱他為「開演唱會的YouTuber」，認為音樂是其中一個與觀眾溝通的渠道，但也有很多面可向展現舞台以外的自己。他笑說：「我好難喺首歌入面唸經」，但在訪問、或是打籃球的多元化短片之中，就能吸引到不同層面的觀眾。
YT說以前只可以單一做音樂，但來到今天選擇多，要透過不同方法跟大眾聯繫，尤其自己不是做偶像明星，反而行平民搞笑路線，想成為親民感覺的藝人。要同時平衡當YouTuber及藝人不容易，YT曾考慮開Podcast，但要考慮到個人品牌問題，自己也在思考如何拿捏兼顧。
Google員工貼士
在Google香港工作逾10年的資深員工亦分享了工作點滴及常用小工具，大中華區創作者營銷總監丁樂恩最喜歡結合使用Google日曆及Google Tasks，先以Time Blocking製作完美時間表，再用實際的時間表重疊，令時間表安排得更理想。
Google Play策略夥伴經理陳曉瑩則最愛用Google相簿，包括最新的Magic Eraser AI刪除相片人物。她每天早上都會看「當年今日」的舊相片，以美好回憶開始新一天。
後台資料助遊戲開發
Google Play人氣手遊《麻將天下》開發者顏大力和王文暉亦有分享在香港製作遊戲的心得，遊戲已有十多年歷史，由第一集至第二集，在競爭激烈的市場生存不簡單。Google後台有很多功能及數據資料，亦會舉辦講座協助開發者營運，包括A/B Test、Early Access測試版等，更透露原來1個一星評級要19個五星才能救回！