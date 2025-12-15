Google翻譯引入Gemini功能　任何耳機都能即時語音翻譯

Google將在搜尋和翻譯應用中引入Gemini最先進的文字翻譯品質，將會更聰明、自然及準確，同時也將推出即時翻譯的全新測試版，透過Gemini全新的原生語音翻譯功能，將即時自然的翻譯直接傳輸到耳機中。

用Gemini翻譯更智能 Google翻譯將使用Gemini功能，改進對含義更微妙的短語例如成語、地方表達或俚語的翻譯，將會變得更自然而準確，而無需逐字翻譯。 Gemini會解析上文下理，提供有助於理解慣用語真正意義的翻譯。 美國和印度將率先推出這項更新，在Android和iOS的翻譯應用程式和網頁版中，支援英語與近20種語言之間的翻譯，包括西班牙語、印地語、中文、日語和德語。

即時聆聽翻譯 基於Gemini全新的即時語音翻譯功能，Google推出了耳機收聽即時翻譯的測試版，保留說話者的語氣、重音和節奏，從而實現更自然流暢的翻譯，並可分辨出說話者。無論是用另一種語言進行對話、在國外收聽演講或講座，還是觀看其他語言的電視節目或電影，現在只需戴上任何品牌的耳機，打開翻譯應用，點擊「實時翻譯」，即可收聽首選語言的實時翻譯。 測試版將在美國、墨西哥和印度的Android版翻譯應用程式中推出，支援所有耳機，並支援超過70種語言，計劃在2026年將其推廣到iOS及更多國家。

練習更多語言 從今天起，我們還將擴展翻譯應用中的語言學習工具，改善回饋功能，用家能夠根據口語練習獲得實用建議。另外更有一項新功能，追蹤連續學習的天數，從而挑戰自我，達成學習目標。 現在擴展到近20個新國家，包括德國、印度、瑞典和台灣，包括英語到德語和葡萄牙語；以及孟加拉語、簡體中文、荷蘭語、德語、印地語、意大利語、羅馬尼亞語和瑞典語譯成英語。