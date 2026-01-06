Google香港2025年度搜尋榜出爐　AI工具成關鍵熱搜、「67」都上榜

Google香港今日公布2025年度搜尋榜，彙整去年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據回顧 2025年港人關注的話題。搜尋榜共有14份榜單，涵蓋詞彙、時事、 人物、娛樂及休閒範疇。

十大熱搜排行榜 人工智能工具佔十大「熱搜關鍵字」四席，包括榜首的「DeepSeek」，「Grok」、「豆包」 和「 Google Gemini 」，反映港人積極探索不同AI工具，對AI應用的興趣及需求顯著。「熱搜用語意思」則由全球Z世代和Alpha世代中流行的「67」踞榜首。 大埔 「宏福苑」大火分別成為「熱搜關鍵字」第二位及「熱搜本地頭條」榜首，天氣與公共衛生議題另各佔三則「熱搜本地頭條」，包括查詢「黑雨」、「熱帶風暴韋帕」及 「超強颱風樺加沙」相關的即時實用資訊；「基孔肯雅熱」和「諾如病毒」傳染病資訊，毒品 「依托咪酯（太空油毒品）」亦備受關注。 除了本地時事，港人亦時刻留意環球動態，「熱搜環球頭條」涵蓋網絡熱話「紅姐」事件，國際政局如 「伊朗」 局勢及 「關稅」 政策，以至各地自然災害情況如 「菲律賓熱帶風暴」、「日本地震」及「泰國地震」等。

嶄新AI搜尋體驗 去年香港十大熱搜關鍵字當中，有4個與AI工具相關，趨勢顯示用戶不再止步於「搜尋AI工具」，更懂得「利用AI進行搜尋」。Google搜尋新增及增強AI功能，使之更能理解自然語言；用戶以更口語化的方式提問，就像與朋友聊天一樣。 在美國，根據Google數據，「tell me about...（告訴我關於⋯⋯）」 的搜尋量按年增長70%；而以 「How do I...（我該如何⋯⋯）」 開首的查詢亦創下歷史新高，比去年（2024）增長了25%。後者還包括時下熱門的問題，如「How do I know if my Labubu is real?（如何分辨Labubu 真偽？）」。 在香港亦見同類的搜尋方式。在颱風相關的查詢中，港人不僅查詢天氣警告及信號，更會利用 Google搜尋規劃生活，提出具體且生活化的問題，例如：「幾點掛8號風球」、「打風用咩膠紙」 以及 「打風打到幾時」。 這種求知慾亦延伸至時事資訊，港人向Google搜尋提出如「Why is IShowSpeed famous（為甚麼 IShowSpeed 如此有名）」的問題，以了解如IShowSpeed訪港等新聞引起全城熱烈討論的背景資料及脈絡。 隨著AI持續強化Google搜尋，搜尋現已超越資訊檢索，邁向具備推理能力的智能回應。AI摘要（AI Overviews）能為查詢提供快速重點；而AI模式（AI Mode）則進一步提供進階推理及互動方式，讓用戶可以追問、以多模態方式探索主題，並發掘更多實用的網頁連結。