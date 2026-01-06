熱門搜尋:
Google香港2025年度搜尋榜出爐　AI工具成關鍵熱搜、「67」都上榜

Google香港2025年度搜尋榜結果公布。

Google香港今日公布2025年度搜尋榜，彙整去年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據回顧 2025年港人關注的話題。搜尋榜共有14份榜單，涵蓋詞彙、時事、 人物、娛樂及休閒範疇。

Google 2025年度熱搜關鍵字。 Google 2025年度年度熱搜本地頭條。 Google 2025年度年度熱搜環球頭條。 Google 2025年度年度熱搜本地話題人物。 Google 2025年度年度熱搜環球話題人物。 Google 2025年度年度熱搜本地娛樂名人。 Google 2025年度年度熱搜環球娛樂名人。 Google 2025年度年度熱搜用語意思。 Google 2025年度年度熱搜電影。 Google 2025年度年度熱搜劇集及節目。 Google 2025年度年度熱搜演唱會。 Google 2025年度年度熱搜歌曲歌詞。 Google 2025年度年度熱搜食譜。 Google 2025年度年度熱搜外遊目的地天氣。

十大熱搜排行榜

人工智能工具佔十大「熱搜關鍵字」四席，包括榜首的「DeepSeek」，「Grok」、「豆包」 和「 Google Gemini 」，反映港人積極探索不同AI工具，對AI應用的興趣及需求顯著。「熱搜用語意思」則由全球Z世代和Alpha世代中流行的「67」踞榜首。

大埔 「宏福苑」大火分別成為「熱搜關鍵字」第二位及「熱搜本地頭條」榜首，天氣與公共衛生議題另各佔三則「熱搜本地頭條」，包括查詢「黑雨」、「熱帶風暴韋帕」及 「超強颱風樺加沙」相關的即時實用資訊；「基孔肯雅熱」和「諾如病毒」傳染病資訊，毒品 「依托咪酯（太空油毒品）」亦備受關注。

除了本地時事，港人亦時刻留意環球動態，「熱搜環球頭條」涵蓋網絡熱話「紅姐」事件，國際政局如 「伊朗」 局勢及 「關稅」 政策，以至各地自然災害情況如 「菲律賓熱帶風暴」、「日本地震」及「泰國地震」等。

Google搜尋能理解自然語言，因此以問題的搜尋方式亦有增加。 Google搜尋的AI模式進一步提供進階推理及互動。

嶄新AI搜尋體驗

去年香港十大熱搜關鍵字當中，有4個與AI工具相關，趨勢顯示用戶不再止步於「搜尋AI工具」，更懂得「利用AI進行搜尋」。Google搜尋新增及增強AI功能，使之更能理解自然語言；用戶以更口語化的方式提問，就像與朋友聊天一樣。

在美國，根據Google數據，「tell me about...（告訴我關於⋯⋯）」 的搜尋量按年增長70%；而以 「How do I...（我該如何⋯⋯）」 開首的查詢亦創下歷史新高，比去年（2024）增長了25%。後者還包括時下熱門的問題，如「How do I know if my Labubu is real?（如何分辨Labubu 真偽？）」。

在香港亦見同類的搜尋方式。在颱風相關的查詢中，港人不僅查詢天氣警告及信號，更會利用 Google搜尋規劃生活，提出具體且生活化的問題，例如：「幾點掛8號風球」、「打風用咩膠紙」 以及 「打風打到幾時」。

這種求知慾亦延伸至時事資訊，港人向Google搜尋提出如「Why is IShowSpeed famous（為甚麼 IShowSpeed 如此有名）」的問題，以了解如IShowSpeed訪港等新聞引起全城熱烈討論的背景資料及脈絡。

隨著AI持續強化Google搜尋，搜尋現已超越資訊檢索，邁向具備推理能力的智能回應。AI摘要（AI Overviews）能為查詢提供快速重點；而AI模式（AI Mode）則進一步提供進階推理及互動方式，讓用戶可以追問、以多模態方式探索主題，並發掘更多實用的網頁連結。

