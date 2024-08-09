Google Home 產品即將整合 Gemini AI 技術迎來更多便利，不過由於鎖區問題，香港用家一直與 Gemini 無緣。
不過日前 Google 在中國舉行的開發者大會上宣佈，會將 AI 技術帶到更多 Pixel 以外的產品上，率先公佈的就有小米、 OPPO 兩間中國品牌。
Gemini AI 技術本來應用在 Pixel 、 Samsung Galaxy 及 Moto Razr 手機上，不過日前小米行政總裁雷軍就在 X 宣佈，即將與 Google 共同開發面向國際市場的小米旗艦產品，利用 Google Cloud 和 Gemini 技術帶來更具智慧的體驗。
而根據 OPPO 軟件工程事業部總裁唐凱的說法， OPPO 將利用自家研發的 AI 技術，結合 Google Gemini 模型，在海外市場推出一系列創新 AI 功能。
OPPO 結合 Gemini 技術將推出創新的生成工具
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然而小米與 OPPO 兩大中國品牌最大的目標客群應為國內市場。這次與 Google 促成跨地域合作，不論是加強兩間品牌自身 AI 技術還是讓 Google 以中國市場作為落實 Gemini 的踏板，都是一舉兩得的構想。日後又能否吸引 Google 將 Gemini 技術涵蓋香港用家呢？真是相當令人期待的預想。
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