不過日前 Google 在中國舉行的開發者大會上宣佈，會將 AI 技術帶到更多 Pixel 以外的產品上，率先公佈的就有小米、 OPPO 兩間中國品牌。

Google Home 產品即將整合 Gemini AI 技術迎來更多便利，不過由於鎖區問題，香港用家一直與 Gemini 無緣。

Gemini AI 技術本來應用在 Pixel 、 Samsung Galaxy 及 Moto Razr 手機上，不過日前小米行政總裁雷軍就在 X 宣佈，即將與 Google 共同開發面向國際市場的小米旗艦產品，利用 Google Cloud 和 Gemini 技術帶來更具智慧的體驗。

而根據 OPPO 軟件工程事業部總裁唐凱的說法， OPPO 將利用自家研發的 AI 技術，結合 Google Gemini 模型，在海外市場推出一系列創新 AI 功能。