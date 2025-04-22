Google AI阻截網絡廣告詐騙　去年移除逾51億則違規廣告

Google發表年度《廣告安全報告》，應用AI打擊網上達51億則不良廣告。

網絡詐騙手法層出不窮，Google年度《廣告安全報告》中闡述了2024年於執行廣告和發布商政策上的進展，以及維護數碼廣告生態系統健康發展的成果。Google不僅應用AI打擊不良廣告，更提升了從源頭防範不法分子進入生態系統的效能。

應用AI移除違規廣告

在人工智能技術的幫助下，Google在2024年移除了逾51億則違規廣告、限制了超過91億則廣告的展示，並暫停了逾3,920萬個廣告商帳戶。同時封鎖或限制了13億個發布商頁面上的廣告，並對逾22萬個發布商網站採取了更廣泛的網站級執法行動。

Google提升大型語言模型完善政策執行力，並從源頭加強阻截不良廣告的展示。推出超過50項強化措施，97%由AI模型協助完成偵測與處置，提升發布商政策的執行成效，更在防止廣告出現在違規頁面的同時，加速合規內容的營利流程。

另外提升主動防範不法分子濫用廣告平台的能力。AI加速了複雜的調查流程，透過在帳戶建立初期識別商業冒充或非法付款資訊等線索，強化平台偵測和阻截違規者及累犯的能力。