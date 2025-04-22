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科技
2025-04-22 13:00:00

Google AI阻截網絡廣告詐騙　去年移除逾51億則違規廣告

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Google發表年度《廣告安全報告》，應用AI打擊網上達51億則不良廣告。

Google發表年度《廣告安全報告》，應用AI打擊網上達51億則不良廣告。

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網絡詐騙手法層出不窮，Google年度《廣告安全報告》中闡述了2024年於執行廣告和發布商政策上的進展，以及維護數碼廣告生態系統健康發展的成果。Google不僅應用AI打擊不良廣告，更提升了從源頭防範不法分子進入生態系統的效能。

Google在2024年移除了逾51億則違規廣告。 Google在2024年封鎖或移除了4億1,500萬個廣告。

應用AI移除違規廣告

在人工智能技術的幫助下，Google在2024年移除了逾51億則違規廣告、限制了超過91億則廣告的展示，並暫停了逾3,920萬個廣告商帳戶。同時封鎖或限制了13億個發布商頁面上的廣告，並對逾22萬個發布商網站採取了更廣泛的網站級執法行動。

Google提升大型語言模型完善政策執行力，並從源頭加強阻截不良廣告的展示。推出超過50項強化措施，97%由AI模型協助完成偵測與處置，提升發布商政策的執行成效，更在防止廣告出現在違規頁面的同時，加速合規內容的營利流程。

另外提升主動防範不法分子濫用廣告平台的能力。AI加速了複雜的調查流程，透過在帳戶建立初期識別商業冒充或非法付款資訊等線索，強化平台偵測和阻截違規者及累犯的能力。

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Google年度《廣告安全報告》成果。 Google利用AI加強政策執行力。 Google推出多次更新精進政策。 Google反廣告詐騙成果。

打擊網上偽冒廣告

Google留意到業界關注利用AI偽冒公眾人物的廣告日益增加，不法分子利用AI生成的圖像或聲效，Google成功永久暫停逾70萬個違規廣告商帳戶，令去年此類詐騙廣告的舉報數量大幅下降了九成。Google亦在2024年封鎖或移除了4億1,500萬個廣告，並暫停逾500萬個因違反與詐騙最密切相關的Google廣告政策的帳戶。

隨著廣告安全領域不斷變化，Google亦加強跨行業的資訊共享，例如在2024年與全球反詐騙組織共同創立了全球資訊交換平台Global Signal Exchange，進一步打擊網絡詐騙。想了解更多Google年度《廣告安全報告》可按此瀏覽。

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