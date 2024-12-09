Google Cloud全新影片和圖像生成模型　Veo和Imagen 3正式登陸Vertex AI

Google影片生成模型Veo以及圖像生成模型Imagen 3，現已於Vertex AI平台上開放予 Google Cloud客戶使用。

Google最新人工智能（AI）模型，包括影片生成模型Veo以及圖像生成模型Imagen 3，現已於Vertex AI平台上開放予Google Cloud客戶使用。Veo目前提供私人預覽，Imagen 3即將開放予所有Vertex AI用戶使用，只有允許名單上的客戶才可優先試用新功能。

圖文指令生成 由Google DeepMind開發的Veo能夠根據文字或圖像提示指令，極速生成各種電影和視覺風格的高品質、高畫質影片，並與提示指令高度貼合的影片。Vertex AI上的Veo能夠創作一致且連貫的鏡頭片段，讓人物、動物和物體在鏡頭中自然移動。 示範中可見Veo可輕鬆地從簡單的文字或圖像提示，生成高品質影片，體驗更快的製作過程、更低成本、以及快速製作原型和改進影片內容的能力。

高質圖像生成模型 Imagen 3是Google目前最高品質的文字轉圖像模型，能夠生成令人難以置信的細節、逼真生動的圖像，較以往模型大幅減少會分散注意力的視覺僞影，只需通過簡單的文字提示生成高畫質圖像和影片。 Imagen 3編輯更可精煉圖像和客製化，透過輸入簡單的文字提示編輯照片，更可局部編輯例如更新產品背景或提升圖像解像度以符合尺寸要求。客製化功能則可提供更精細的控制，引導模型生成符合特定需求的圖像，融入個人品牌、風格、徽標、主題或產品特色等。 企業安全保障 Veo和Imagen 3在Vertex AI上的開發和部署以安全性為核心，當中包括在生成的圖像和畫面中嵌入隱形數字水印，以減少虛假資訊和錯誤歸因。內置安全防護措施，防止有害內容的創建。客戶數據不會用作訓練模型，亦有版權賠償解決版權問題，讓用戶安心使用。