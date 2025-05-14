Google I/O開發者大會前發布　Android 16介面換新設計、加強安全私隱

Google昨日在網上發布了「The Android Show: I/O Edition」，Android介面將有更多變化。

Google昨日在網上發布了「The Android Show: I/O Edition」，為今年的Google I/O開發者大會揭開序幕，並分享了Android生態系統的最新動態。當中有關消費者用戶有3大重點，包括Android介面換新設計、加強安全私隱，以及香港暫時未用到的AI功能Gemini，將融入更多裝置之中。

全新動畫化介面 Google將採用Material 3 Expressive系統，讓手機與智能手錶的使用體驗更流暢、個性化且一目了然，提供更多個性化選項及新功能。當中包括日常操作帶來更具彈性的動畫效果，例如在滑動移除通知時，旁邊的其他通知會細微地隨著拖曳動作做出反應並提供觸覺回饋。 在關閉應用程式、調整音量，或是快速滑動下拉通知欄時，操作皆更直覺。通知欄背景添加細微模糊效果以營造景深，讓動畫顯得輕盈。同時加入了更新的動態色彩主題、回應式設計元素與強調性字型設計，可根據個人風格與偏好自訂手機介面，選擇適用於Google應用程式。另外可自訂「快速設定」加入手電筒與勿擾模式等更多常用操作。 另外全新即時更新提示功能，協助你追蹤特定應用程式的進度通知，包括來自外賣服務、共享乘車服務與導航應用程式的即時更新，將置於介面最顯眼的位置。

圓形手錶介面設計 Material 3 Expressive的設計以圓形顯示螢幕為中心，滾動動畫能貼合螢幕曲線，更加流暢。Wear OS智能手錶更新使用數字鍵盤以及透過手勢和及回應式回饋控制媒體，並具有流暢的轉換效果，透過形狀變換元素，適應較小的螢幕尺寸。 同時加入動態色彩主題功能，使你為錶面選擇的主題風格能套用至整個系統。新創建的速覽按鈕系統，延伸貼合螢幕邊緣，節省空間且與易於點擊。透過Wear OS 6，表現效能及電池效能提升， 更新可使電池續航力增加達10%。

Android安全與私隱 Google亦採用更多措施保護用戶的安全及私隱，包括Android全新通話防護功能（In-call Protection），協助用戶避免在通話期間執行安全風險較高的操作，例如停用Google Play Protect、從未經Google安全與私隱審核的來源側載應用程式及授予無障礙功能權限。 Google訊息和「電話」內建由AI驅動的詐騙偵測功能，保護用戶免墮對話式詐騙陷阱。Key Verifier功能讓用戶透過公開加密金鑰來驗證身分，保護用戶在Google訊息中經端對端加密的訊息。 另外Pixel和Samsung One UI 7裝置推出了「身分驗證」」功能，即使個人識別碼或密碼被盜用，也能為裝置提供額外的安全保障。今年稍後將進一步強化「恢復原廠設定」的保護措施，以及將能透過新增設的安全驗證問題，更有效運用遠端鎖定功能。 此外，Android 16加強了針對盜竊的保安措施，為用戶在手機螢幕鎖定時收到的一次性密碼提供更周全的保護。擴展的「進階保護計劃」的功能，提供裝置級安全設定。Google Play Protect的實時威脅偵測功能將能識別應用程式，並在偵測到欺詐行為時向用戶發出警告。

尋找功能升級 「尋找我的裝置」（Find My Device）已進化為「Find Hub」，可定位物品及人物，Google正擴展支援此功能的合作夥伴名單。 本月稍後，將透過超寬頻標籤技術帶來全新的近距離尋找功能，此功能將率先在moto tag上提供。今年「Find Hub」將整合衛星連接功能，進一步加強安全，即使沒有流動網絡覆蓋下也能保持聯繫。預計明年初起，Find Hub亦會與航空公司分享藍牙追蹤標籤位置資訊，更容易找回遺失行李。