Google I/O 2024 確認 5 月 14 日舉行 或曝光新 Pixel 資訊

每年 Google 恆例舉辦的 Google I/O 大會 2024，較早前由廠方確認將於 5 月 14 日舉行；屆時除公佈下一代 Android 作業系統功能詳情外，按慣例亦有機會揭示新代 Pixel 智能手機資訊。

按慣例 Google I/O 2024 將主要揭示下代 Android 15 作業系統（暫稱）各項最新功能資訊，如無意外品牌自家生成式 AI 聊天機械人 Gemini 的開發詳情，亦頗有機會成為發佈會重點內容之一。至於品牌自家手機 Pixel 系列新作，除暫時未有更多資訊曝光的 Pixel 9 外，在上月有渲染圖流出的新代摺屏 Pixel Fold2、跟中階定位 Pixel 8a，亦可能在發佈會中曝光更多內容。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載