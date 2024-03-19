Google I/O 2024 確認 5 月 14 日舉行 或曝光新 Pixel 資訊

每年 Google 恆例舉辦的 Google I/O 大會 2024，較早前由廠方確認將於 5 月 14 日舉行；屆時除公佈下一代 Android 作業系統功能詳情外，按慣例亦有機會揭示新代 Pixel 智能手機資訊。
較早前 Google 透過 Google for Developers 官方 X 帳號（@googledevs）等渠道，宣佈將在 5 月 14 日舉辦 2024 年度 Google I/O 大會；而從推文中提供官方活動專頁鏈結，透過頁面中倒計時確認，發佈會將在香港時間 5 月 15 日凌晨 1 時正式開始。
按慣例 Google I/O 2024 將主要揭示下代 Android 15 作業系統（暫稱）各項最新功能資訊，如無意外品牌自家生成式 AI 聊天機械人 Gemini 的開發詳情，亦頗有機會成為發佈會重點內容之一。至於品牌自家手機 Pixel 系列新作，除暫時未有更多資訊曝光的 Pixel 9 外，在上月有渲染圖流出的新代摺屏 Pixel Fold2、跟中階定位 Pixel 8a，亦可能在發佈會中曝光更多內容。
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