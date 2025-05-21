Google I/O 2025開發者大會　Gemini更強大、全新AI代理及AI模式搜尋

Google I/O開發者大會由Google及Alphabet行政總裁Sundar Pichai發表演講，公布一系列全新及升級產品及功能，展示Google將AI研究成果帶入現實生活，打造更智能、更具代理能力，以及更個人化的AI技術。

Project Astra引入Gemini Live

Gemini Live現已整合Project Astra的鏡頭和螢幕分享功能，應用層面既有趣亦廣泛。Gemini Live 已開放予Android用戶，並由今日起陸續開放予iOS用戶，並將引入至Google搜尋。

Gemini App更個人化

Gemini Deep Research功能更趨個人化，用戶能上載自己的檔案，並即將能夠連接至Google Drive和Gmail。另外Gemini App可與Canvas整合，只需一鍵即可建立各種檔案。Gemini Live功能亦將向iOS用戶免費提供相機和螢幕分享功能，連接至用戶常用的Google應用程式，提供更流暢無縫的體驗。

AI代理模式

Google開始將AI代理功能逐步導入Chrome、Google搜尋以及Gemini應用程式中，Gemini應用程式中全新的「代理模式」（Agent Mode）可以協助用家更有效率地完成更多事情，包括直接在第三方網站搜尋及進行預約。