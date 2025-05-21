Google I/O 2025開發者大會　Gemini更強大、全新AI代理及AI模式搜尋

Google I/O開發者大會由Google及Alphabet行政總裁Sundar Pichai發表演講，公布一系列全新及升級產品及功能，展示Google將AI研究成果帶入現實生活，打造更智能、更具代理能力，以及更個人化的AI技術。
Project Astra引入Gemini Live
Gemini Live現已整合Project Astra的鏡頭和螢幕分享功能，應用層面既有趣亦廣泛。Gemini Live 已開放予Android用戶，並由今日起陸續開放予iOS用戶，並將引入至Google搜尋。
Gemini App更個人化
Gemini Deep Research功能更趨個人化，用戶能上載自己的檔案，並即將能夠連接至Google Drive和Gmail。另外Gemini App可與Canvas整合，只需一鍵即可建立各種檔案。Gemini Live功能亦將向iOS用戶免費提供相機和螢幕分享功能，連接至用戶常用的Google應用程式，提供更流暢無縫的體驗。
AI代理模式
Google開始將AI代理功能逐步導入Chrome、Google搜尋以及Gemini應用程式中，Gemini應用程式中全新的「代理模式」（Agent Mode）可以協助用家更有效率地完成更多事情，包括直接在第三方網站搜尋及進行預約。
Google搜尋AI模式
Google搜尋透過AI變得更智慧、更具代理能力且更個人化，例如AI摘要（AI Overviews）。全新的AI模式（AI Mode），透過更進階的推理能力，用家可提出更長、更複雜的提問，並透過Project Astra進行即時搜尋，並帶來全新線上購物與虛擬試穿體驗等。AI模式將從即日起在美國率先推出，並開始在美國Google搜尋中導入Gemini 2.5版本模型。
Gemini 2.5 Flash及Pro升級
Google新一代模型Gemini 2.5 Flash在推理能力、多模態處理、程式碼生成和長脈絡理解等關鍵基準上，表現都更加出色，在LMArena排行榜上的表現僅次於2.5 Pro。2.5 Pro亦導入「深度思考」（Deep Think）的強化推理模式，像是平行思考技術，更加出色。
生成式媒體模型
Goolge推出最先進、具備原生的音訊生成能力的影片模型Veo 3，同時宣布了最新且功能最強大的圖像生成模型Imagen 4。這兩款模型都已經整合至Gemini。透過「Flow」這個新工具，為影片製作者帶來更多可能，用來創作像是具有電影質感的短片，或是把短片延伸擴展為更長的片段。
Gmail更個人化體驗
透過「個人化情境」，Gemini模型可以在保障隱私下運用用家在各個Google應用程式中的個人情境資訊。例如Gmail中全新的個人化智慧回覆功能，Gemini可以幫忙搜尋用家的Gmail郵件、Google雲端硬碟中的檔案、Google文件等，草擬一則包含具體且符合情境的回覆，更會學習比對你常用的詞彙、捕捉你的語氣和風格，協助生成一封內容貼切、就像你會回應的信件內容。
Google Beam
幾年前的I/O大會，Google首次展示了Project Starline 3D視訊技術，這項計畫現已命名為Google Beam，以AI優先的新視訊通訊平台。採用最先進的全新影片模型，能將2D影片串流轉換為逼真的3D體驗，與HP合作的首批Google Beam裝置預計將於今年稍後提供。
Google Meet亦將推出即時翻譯對話功能，還能對上說話者的聲音、語氣，甚至細微的表情，進行更自然的跨語言對話。目前，英文與西班牙文翻譯的Beta測試版已向Google AI Pro和Ultra方案訂閱者推出，未來幾週將陸續支援更多語言。