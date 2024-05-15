Google I/O｜Google Photos升級3大亮點　Ask Photos融合Gemini AI智能搜尋

在Google I/O 2024開發者大會上，Google表示Google Photos是最早以AI為核心開發的產品之一，現在使用最強大的AI模型Gemini，為Google Photos重大升級。最新的實驗性功能「Ask Photos」，將在未來幾個月內推出，可以更輕鬆地尋找特定的回憶或回想相簿中的資訊。

每天有超過60億張照片上傳到Google Photos，隨著相簿越來越大，即使有正確的關鍵字組合，找尋需要的內容也可能需要不停地翻頁。使用Ask Photos，用家可以用自然的方式尋找內容，例如：「顯示我每個我去過的國家公園的最佳照片。」Google Photos會顯示所需的內容，省去大量翻頁的麻煩。

Google I/O｜Gemini可理解照片的上文下理和主題，回答用家問題。

提問獲實用回答

Ask Photos可在用定提問關於生活的問題時，幫助挖掘這些資訊，例如去年在哪裡露營或優惠券何時到期。Gemini的多模態功能可以理解照片的上下文和主題，提取細節。例如問及：「我們為Lena的生日派對設計了哪些主題？」Ask Photos會理解背景或生日蛋糕上的裝飾等細節，給用家答案。

更多任務幫助

在Gemini模型的幫助下，完成任務在Google相簿中也變得更容易。例如在長途旅行結束時，挑選最佳照片與朋友和家人分享，Ask Photos可以幫助用家更輕鬆地創建旅行精選。只需提問就會推薦最佳照片，甚至撰寫個性化的標題，以分享在社交媒體上。