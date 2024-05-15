Google I/O｜Google Search新增AI總覽　可作快速回答、生成式AI及影片搜尋

Google行政總裁Sundar Pichai於昨日舉行的Google I/O 2024開發者大會上，以自家AI人工智能模型Gemini作為重點，分享了大量最新資訊及功能。其中一項常會用到的必定是Google Search，最新推出了的AI總覽（AI Overviews）功能，令搜尋更智能化。
快速取得回答
Google搜尋一直是實用的搜尋工具，現於美國地區率先推出了AI總覽（AI Overviews）功能，可以快速找到答案，不需花時間看網路上的大量資訊。透過AI總覽，針對複雜的問題，使用者會造訪並瀏覽更多元的網站來尋求解答，同時比傳統網頁列表中出現的連結獲得更多點擊。
AI總覽可以選擇簡化語言，或更詳細地分析內容來調整AI摘要。如果對主題不是很熟悉，或想簡化回答內容，這功能會特別有用。
同時客製化Gemini模型的多步驟推理能力，AI總覽能處理複雜的問題，例如想找一間新的瑜珈教室，而且希望它的評價不錯、位置方便，並提供新會員優惠。用家就可以直接查詢：「幫我找在波士頓最棒的瑜珈教室，並告訴我它們的新會員優惠資訊、還有從燈塔山走過去的時間。」
協助制訂計劃
透過Search裡面的規劃能力，可以幫助用家依照需求制訂對應的計劃，像是度假規劃或是準備三餐等。例如可以搜尋：「幫我制定三天的備餐菜單，要容易準備，而且能餵飽一大群人。」讓用家可以大概有個概念，不必在龐大繁雜的資訊中，慢慢搜找各式食譜。
AI整理搜尋結果頁面
全新的AI整理搜尋結果頁面，Google搜尋會利用生成式AI和用家一起腦力激盪，搜尋結果頁面也會以AI技術整理分類，方便你查看瀏覽。搜尋結果會歸類在AI生成標題下，並呈現多種觀點和內容類型。主題從餐飲和食譜開始，接著是電影、音樂、書籍、飯店、購物等。
新增影片搜尋
Google搜尋不再只是在文字框裡打出文字搜尋而已，視覺搜尋可以用影片內容提出問題。假設在二手店買了黑膠唱片機，但回家打開後卻不能用，金屬唱針也不規則晃動。用家可以拍下影片直接搜尋，不必思考該如何描述問題，AI總覽就能提供解決問題的方法和步驟。
以上所有功能將率先在美國推出，並於日後支援更多國家。從這周起，將會有數億的使用者可以進一步體驗AI總覽，Google預計在年底前讓超過十億的使用者能夠使用這項新功能。