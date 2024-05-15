Google I/O｜Google Search新增AI總覽　可作快速回答、生成式AI及影片搜尋

Google行政總裁Sundar Pichai於昨日舉行的Google I/O 2024開發者大會上，以自家AI人工智能模型Gemini作為重點，分享了大量最新資訊及功能。其中一項常會用到的必定是Google Search，最新推出了的AI總覽（AI Overviews）功能，令搜尋更智能化。

快速取得回答

Google搜尋一直是實用的搜尋工具，現於美國地區率先推出了AI總覽（AI Overviews）功能，可以快速找到答案，不需花時間看網路上的大量資訊。透過AI總覽，針對複雜的問題，使用者會造訪並瀏覽更多元的網站來尋求解答，同時比傳統網頁列表中出現的連結獲得更多點擊。

AI總覽可以選擇簡化語言，或更詳細地分析內容來調整AI摘要。如果對主題不是很熟悉，或想簡化回答內容，這功能會特別有用。

同時客製化Gemini模型的多步驟推理能力，AI總覽能處理複雜的問題，例如想找一間新的瑜珈教室，而且希望它的評價不錯、位置方便，並提供新會員優惠。用家就可以直接查詢：「幫我找在波士頓最棒的瑜珈教室，並告訴我它們的新會員優惠資訊、還有從燈塔山走過去的時間。」