Google Maps新功能｜地圖與街景服務更新　新增行山美景、停靠站及天氣等資訊

Google Maps及Street View（街景服務）現已更新，包括擴展街景服務覆蓋範圍，更多導航輔助功能如新增停靠站點、天氣事件報告及更詳盡的抵達指引等，尋找地點及路線將會更加方便。
本港街景服務更新
Google街景服務已覆蓋香港大部分道路，最近更新了部分本地的街景服務圖像，包括行山及郊遊路線，例如羗山道、衛奕信徑第四段、九龍扎山道等，可飽覽香港美景，同時了解更多道路實況。
駕車輕鬆導航
Google地圖的「新增停靠站點」功能，只要輸入目的地並在獲取詳細路線後，點選「新增停靠站點」並向上滑動，就能發掘沿途地方，例如咖啡店、網紅打卡景點等。
原有的交通事故報告外，用家現在還能在地圖上查看並報告路線沿途因各種天氣造成的道路狀況，如水浸、低能見度等等。
Google地圖除了能定位目的地外，還會顯示就近的停車場，並提醒你儲存停車位置。停好車後，提供從停車位置到目的地的步行指引，更可善用Google街景服務和Live View AR實景導航了解位置及目的地方向。
沉浸式實景路線圖更新
去年Google推出了沉浸式路線圖，以人工智能預覽完整路線，當中包括模擬交通狀況和天氣情況。最近沉浸式實景路線圖預覽功能加入了更多實用細節，包括以3D立體方式預覽整個行車路線並獲得詳細路況資訊。
人工智能地圖革新
Gemini現已於美國登陸Google地圖，地圖體驗更生動，亦有度身打造的個人化推薦。例如，Cloud Score+模型提升了Google地球和Google地圖中的衛星影像品質，Google地球的Timelapse 功能更像穿越時空，見證地球的演變。