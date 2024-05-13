Google Maps新功能｜實試搜尋電動車充電站　完整顯示原條道路

Google在Google I/O 2024發布會在即，剛更新了Google Maps並加入兩項新功能，包括新增電動車充電站位置，以及搜尋道路時將會完整顯示。雖然不算大改進，不過確實在使用地圖上變得更方便。

新增電動車充電站位置

首先是電動車充電功能，在Google Maps的主搜尋欄下方，在更多選擇分類中的充電站，就可以看到附近的充電站位置。實試過發現位置準確，最貼心是能顯示各種類型，例如是Tesla目的地充電站（Tesla Destination Charger）或是易充站（E-charge），更會註明充電器速度及數量，亦可根據插頭而作篩選。

類似的更新於去年應用於Android Auto，現已經可在應用程式中使用。上個月Google曾宣布一些AI新功能，以便更容易找到電動車充電站。