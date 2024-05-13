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科技
2024-05-13 08:45:00

Google Maps新功能｜實試搜尋電動車充電站　完整顯示原條道路

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Google Maps新功能｜Google Maps更新並加入兩項新功能，令使用上更加方便。

Google Maps新功能｜Google Maps更新並加入兩項新功能，令使用上更加方便。

Google在Google I/O 2024發布會在即，剛更新了Google Maps並加入兩項新功能，包括新增電動車充電站位置，以及搜尋道路時將會完整顯示。雖然不算大改進，不過確實在使用地圖上變得更方便。

Google Maps新功能｜可顯示到附近範圍內的電動車充電站設施。 Google Maps新功能｜按入去可看到充電站的設備類型及數量。

新增電動車充電站位置

首先是電動車充電功能，在Google Maps的主搜尋欄下方，在更多選擇分類中的充電站，就可以看到附近的充電站位置。實試過發現位置準確，最貼心是能顯示各種類型，例如是Tesla目的地充電站（Tesla Destination Charger）或是易充站（E-charge），更會註明充電器速度及數量，亦可根據插頭而作篩選。

類似的更新於去年應用於Android Auto，現已經可在應用程式中使用。上個月Google曾宣布一些AI新功能，以便更容易找到電動車充電站。

Google Maps新功能｜搜尋彌敦道時，會將整條道路以藍色顯示。

Google Maps新功能｜搜尋彌敦道時，會將整條道路以藍色顯示。

搜索道路藍色顯示

Google Maps的第二項調整，在搜索某條道路時，整條道路將以藍色顯示。以前只會在道路中央看到一個釘子，現在則可以了解尋找的道路範圍，包括起點和終點。例如在搜尋彌敦道時，整條路由尖沙咀至旺角均變成藍色，更易於觀看。

雖然這兩項調整都相對較小，但令Google Maps更易於使用和便利，兩項新功能在iOS及Android應用程式上均可使用。

消息來源：TechRadar

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