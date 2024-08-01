Google Maps新功能｜新增實時路況報告　Waze導航顯示快相鏡頭、交通情況

Google Maps相信是不少人每日必需用到的Apps之一，官方日前宣布推出更新，加強實時交通資訊；駕車人士常用的導航App Waze，亦推出3個新功能，導航時可獲得更多有用交通資訊。
實時路況報告
現在透過Google Maps，用戶可以更容易地報告交通路況，包括附近的施工、封路、障礙物和警察路障等。這些報告來自Maps和Waze社區，已經在全球的Android和iOS上推出，並支援內置Google功能的汽車、Android Auto和Apple CarPlay。
Google Maps亦新增目的地指南，如前往新的目的地，地圖可將在接近目的地時自動亮起建築物和入口，並顯示附近的停車場。
街道相機警報
Waze現在可以顯示不同類型的相機警報，例如接近一個影快相、衝燈等相機位置，駕駛者將收到警報。另外在Waze中亦可與朋友分享實時交通信息，新增交通事件功能，如舉行活動對附近交通的影響，將會通知駕駛者，同時收到有關事件原因、是否有道路封閉和實時交通狀況等有用詳細資訊。
另一項新功能是手機可在鎖定的情況下使用導航指引，不必解鎖手機。這項功能已在Android上全球推出，iOS版本將於今年秋季推出。