Google Maps新功能｜新增實時路況報告　Waze導航顯示快相鏡頭、交通情況

Google Maps相信是不少人每日必需用到的Apps之一，官方日前宣布推出更新，加強實時交通資訊；駕車人士常用的導航App Waze，亦推出3個新功能，導航時可獲得更多有用交通資訊。

實時路況報告

現在透過Google Maps，用戶可以更容易地報告交通路況，包括附近的施工、封路、障礙物和警察路障等。這些報告來自Maps和Waze社區，已經在全球的Android和iOS上推出，並支援內置Google功能的汽車、Android Auto和Apple CarPlay。

Google Maps亦新增目的地指南，如前往新的目的地，地圖可將在接近目的地時自動亮起建築物和入口，並顯示附近的停車場。